Toyota sigue apostándole a los vehículos híbridos: se puso meta de producción bastante ambiciosa para 2028

Toyota prevé elevar la producción de vehículos híbridos en todo el mundo en más de un 30 % para el año 2028, lo que elevaría la cifra hasta 6,7 millones de unidades con este tipo de propulsión frente a los 5 millones proyectados para este 2026.

Según ha informado el diario japonés ‘Nikkei’, Toyota pretende ampliar “significativamente” su actividad en Estados Unidos, un importante mercado para la firma en el que se han reducido los incentivos a los coches eléctricos, lo que impulsa la demanda de motorizaciones alternativas.

El pasado noviembre, Toyota Motor North America, la filial de la marca japonesa en Estados Unidos, anunció que sus planes para invertir 912 millones de dólares en cinco plantas de fabricación en Estados Unidos dedicadas a la producción de vehículos híbridos para “satisfacer la creciente demanda de estos vehículos en el país”

Solo en Estados Unidos, Toyota vendió más de 2,51 millones de vehículos en 2025 a través de su división en Norteamérica, lo que representa un aumento del volumen de entregas del 8 % respecto al año 2024. El 47 % de estas comercializaciones correspondieron a vehículos electrificados, lo que representa aproximadamente unos 1,18 millones de unidades, un 17,6 % más que en el año anterior.

En términos globales, de los 11,3 millones de vehículos que prevé fabricar Toyota en 2028, el 60 % serán híbridos. El grupo ha sido el mayor fabricante de automóviles del mundo en 2025 por sexto año consecutivo.

Aumentaron ventas en 2025

Por marcas, la división Toyota registró ventas de 2.147.811 vehículos al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 8,1 % en volumen.

De su lado, la división Lexus registró ventas de 370.260 vehículos al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 7,1 % en volumen y su mejor resultado de ventas anuales de su historia. En cuanto a los electrificados, estos representaron el 35,6 % del total, lo que se traduce en 131.851 unidades, un 7,2 % más en términos interanuales y su mejor cifra histórica.

En 2025 Toyota inauguró su primera planta de baterías en Estados Unidos en Carolina del Norte, con una inversión de casi 14.000 millones de dólares para crear hasta 5.100 empleos estadounidenses.

Asimismo, la compañía nipona ha invertido 912 millones de dólares en cinco plantas de fabricación, agregando 252 nuevos empleos, como parte de su compromiso de invertir 10.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

“Agradecemos la excelente respuesta de nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro firme compromiso con la asequibilidad y la variedad”, ha declarado Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America.