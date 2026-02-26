Vehículos

Tres marcas chinas, entre las 10 que más vendieron carros en el mundo en 2025; superaron a varias poderosas, ¿cómo lo lograron?

El informe consolidado no tuvo variaciones en los primeros cinco puestos, frente a los resultados obtenidos en 2024.

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de febrero de 2026, 10:34 a. m.
Las marcas chinas han contado con un fuerte apoyo gubernamental para lograr estos resultados.
Pasados casi dos meses de finalizado el 2025, finalmente se conoció el consolidado de ventas mundiales de vehículos, escalafón que nuevamente lidera Toyota y que en su más reciente conteo incluye a tres marcas chinas.

El Yangwang U9 es el superdeportivo de BYD.
El informe se pudo completar luego de que el Grupo Stellantis diera a conocer su informe anual, en el cual registró un incremento en ventas, pero una disminución importante en sus ganancias.

En el primer lugar se ubicó la japonesa Toyota, seguida por el Grupo Volkswagen, Hyundai Motor y General Motors, marcas que se mantuvieron en la parte alta de la tabla. El quinto lugar fue para Stellantis, gracias a un repunte en el segundo semestre de 2025.

La sorpresa es el crecimiento de las marcas chinas, las cuales lograron tener 3 representantes entre los 10 primeros; además, también llamó la atención la salida de Nissan del top 10.

Si bien el mercado de carros eléctricos tuvo algunos altibajos en la segunda mitad del año, BYD logró sostenerse y ganar un puesto frente a lo hecho el año pasado; la firma se ubicó en la sexta casilla luego de haber logrado 4,6 millones de unidades, lo que le permitió superar, por primera vez en la historia, a Tesla como la marca con más unidades de autos eléctricos vendidos.

CompañíaCambio vs. 2024Ventas 2025Ventas 2024Variación añoMarcas del grupo
1 Toyota11.3210.824,65 %Toyota, Lexus, Hino, Daihatsu
2 Volkswagen8.989.03—0,51 %Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda, etc.
3 Hyundai7.277.230,60 %Hyundai, Kia, Génesis
4 General Motors6.186.003,03 %Chevrolet, Buick, Cadillac
5 Stellantis5.485.421,27%Peugeot, Jeep, Fiat, Citroën, etc.
6 BYD+14.604.277,72 %BYD, Denza, Yangwang, Fang Cheng Bao
7 SAIC4.514.0112,33 %Roewe, MG, IM Motors, Wuling (empresa conjunta)
8 Vado-24.404.47-1,68%Ford, Lincoln
9 Geely+24.123.2726,03%Geely, Volvo, Zeekr, Lynk & Co, etc.
10 Honda-13.523.81—7,53 %Honda, Acura

¿Cómo las marcas chinas han logrado este repunte?

El medio local CLS hizo un análisis sobre el avance de las marcas chinas a nivel mundial y señaló que el apoyo gubernamental ha sido clave para que la industria automotriz de ese país haya florecido y esté teniendo el protagonismo y la relevancia de hoy en día.

La nueva Toyota Hilux Eléctrica contará con lanzamientos secuenciales a lo largo de 2026.
Cifras reveladas por el Ministerio de Finanzas de China indican que los programas de intercambio de vehículos le permitieron a 360 millones de consumidores acceder a esta tecnología, algo que produjo alrededor de 380.000 millones de dólares.

En este sentido, esta figura también produjo la venta de 11,5 millones de unidades, donde los electrificados tuvieron una participación de casi el 60 %, algo que juega a favor de la renovación del parque automotor chino y que da cuenta de la consolidación de esta tendencia.

“La cuota de mercado global de China ascendió al 40 % en noviembre y se mantuvo en un sólido 37 % en diciembre de 2025. Durante el año completo, la cuota de mercado automotriz de China alcanzó el 35,6 % a nivel mundial, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales desde el 34,2 % de 2024″, dijo a CLS el secretario general de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, Cui Dongshu.

Los grupos SIAC y Geely lograron superar a marcas tradicionales como Ford y Honda; además, los dueños de Volvo y Zeekr consolidaron un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años y superaron, por primera vez en su historia, los 4 millones de unidades vendidas.

Aunque el mercado chino es el más poderoso del mundo, el éxito de las firmas chinas también radica en lo hecho en el exterior; por un lado, BYD exportó 1,05 millones de unidades, algo que significó un aumento de un 145 %; al mismo tiempo, SIAC envió a otros mercados un total de 1,071 millones de autos, reportando un incremento del 3,1 % frente a 2024.

El Volkswagen GTI Edition 50 es el sorprendió con lo logrado en la pista de Nürburgring.
Los números que maneja China son realmente abrumadores; según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, en ese país se produjeron 34,531 millones de vehículos y se vendieron 34,4 millones en 2025, datos que marcaron hitos y que consolidaron al mercado del gigante asiático como el más importante del mundo por decimoséptimo año consecutivo.

“Para el Grupo Volkswagen, Alemania y todo el sector industrial europeo, China representa no solo un mercado de ventas, sino también una fuente de innovación, un socio tecnológico y un pilar fundamental en el sistema global de creación de valor. En campos como la movilidad eléctrica, el software, la inteligencia artificial y la tecnología de baterías, China está marcando el ritmo del desarrollo a una velocidad líder a nivel mundial y configurando los estándares de la industria”, dijo Oliver Blume, CEO global del Grupo Volkswagen, durante su visita a China el 25 de febrero pasado.

