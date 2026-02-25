¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

El reciente caso de Diana Ospina, mujer que fue secuestrada cuando tomó un taxi a la salida de un bar en Bogotá, ha revivido el temor de los bogotanos a la hora de tomar un servicio de estos en las calles y exponerse así al famoso ‘paseo millonario’, modalidad delictiva en la que secuestran a personas en estos vehículos mientras desocupan sus cuentas bancarias y les roban sus pertenencias.

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

Plataformas y taxistas han desarrollado aplicativos para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Foto: Getty / Montaje Semana

Ante este panorama, muchas voces han coincidido en señalar que la mejor opción es la de solicitar el servicio de taxis a través de plataformas y aplicaciones de movilidad, esto con el fin de tener mayor certeza sobre su seguridad y sobre el perfil de quién llevará a cabo el traslado.

SEMANA consultó a algunas de las aplicaciones que operan en el país y que disponen del servicio de taxis, para conocer cómo extreman las medidas de seguridad para garantizar que los conductores que se inscriban allí no son delincuentes disfrazados y para ofrecer opciones a los usuarios en caso de que necesiten ayuda o denunciar actitudes sospechosas o peligrosas.

¿Qué tan seguras son las aplicaciones de transporte a la hora de solicitar un taxi?

En el caso de In Drive, un estudio realizado por la compañía en noviembre de 2025 dejó en evidencia la favorabilidad que tienen los sistemas de geolocalización para este tipo de aplicaciones.

Según la plataforma, la posibilidad de compartir la ruta en tiempo real con familiares o amigos es el factor que más aumenta la confianza del 53 % de los usuarios de plataformas de movilidad en Colombia.

Así mismo, el monitoreo y la geolocalización en tiempo real se posicionan como el elemento que más seguridad genera entre usuarios y conductores. El 35 % de los pasajeros y el 41 % de los conductores encuestados identifican esta funcionalidad como su principal herramienta de protección, superando ampliamente a otras medidas de seguridad.

Algunas aplicaciones tienen servicios exclusivos prestados por mujeres y para mujeres. Foto: Getty Images

Didi, por su parte, le dijo a este medio que cuenta con herramientas que incluyen inteligencia artificial para identificar patrones que permitan minimizar el riesgo a los usuarios de la aplicación.

“La inseguridad es una realidad que viven especialmente las mujeres y este contexto exige soluciones concretas desde el sector privado, donde la tecnología puede y debe ser un aliado clave”, explicó Didi.

Según la app, cuentan con un esquema integral que incluye grabación de audio durante el trayecto (In Trip Recording), verificación de identidad de nuevos usuarios arrendatarios, geoceldas de riesgo, botón de emergencia conectado con la Línea 123 y una Central de Emergencias 24/7. Estas funciones combinan tecnología y acompañamiento humano para fortalecer la prevención y la atención oportuna.

De igual forma, integran múltiples modelos de inteligencia artificial activos 24/7 que analizan datos anonimizados para identificar patrones de riesgo y ayudar a prevenir incidentes antes de que ocurran, entre los que se encuentra Pitia, pensado especialmente para usuarias arrendatarias y el cual analiza variables como la hora y la ubicación para identificar posibles factores de riesgo.

Los taxistas también han desarrollado aplicaciones para garantizar el cobro justo de tarifas y la seguridad de los pasajeros. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Otra de las aplicaciones consultadas por SEMANA fue Uber, plataforma que integra más de 40 herramientas y funciones de seguridad diseñadas para acompañar a los usuarios y arrendadores antes, durante y después de cada trayecto.

“Estas medidas aplican a todos los productos de la plataforma, incluyendo Uber Taxi. Algunas de estas herramientas y funcionalidades son: compartir el trayecto en tiempo real con hasta 5 contactos de confianza, el código PIN obligatorio para confirmar que están abordando el vehículo correcto, grabación de audio encriptada y la tecnología RideCheck, que identifica anomalías como una desviación significativa en la ruta o una parada larga o inesperada", indicó la app.

De igual forma, señaló que todos los arrendadores y conductores de taxi que desean utilizar la aplicación de Uber pasan por un proceso robusto de activación en dos etapas:

Validación de documentos personales y del vehículo, como documento de identidad, licencia de conducción vigente y SOAT.

Verificación de antecedentes realizada por un tercero especializado.

Cabify es otra de las compañías que implementa herramientas como botón de emergencia, contacto de confianza o compartir viaje, para garantizar al pasajero un viaje tranquilo; además, incorpora la función señal secreta, la cual tiene como finalidad proteger a conductores que se sientan inseguros durante un servicio.

“Queremos resaltar que en Cabify mantenemos altos estándares de seguridad, respaldados por protocolos rigurosos tanto en el registro de nuestros conductores como en las funcionalidades implementadas en nuestra plataforma", explicaron desde la plataforma.

Por último, cabe destacar el trabajo que viene haciendo el gremio de taxistas, el cual desarrolló su propia aplicación con el fin de brindarle al usuario mayor seguridad y tranquilidad en cuanto al cobro justo de las tarifas.

Según Hugo Ospina, uno de los líderes del sector, esta aplicación es para el usuario, y sirve para que confronte y corrobore el valor de la tarifa; además tiene un botón de pánico que comunica con las autoridades.

“También cuenta con la factura electrónica y un espacio para PQRS para poner las quejas ante la Secretaría Distrital de Movilidad sobre conductas atípicas del conductor del taxi”, indicó Ospina, al tiempo que aclaró que no es para pedir el servicio de taxi.