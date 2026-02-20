La llegada de los carros eléctricos ha dinamizado el sector automotriz y ha llevado a los consumidores a interesarse mucho más por esta tecnología; sin embargo, a la hora de escoger entre un carro a combustión y uno a baterías los compradores evalúan cuál resulta ser más rentable en cuanto a los costos de mantenimiento.

Los carros a gasolina resultan ser más costosos en temas de mantenimiento. Foto: Getty Images

Ante esto, los interesados avalúan cada detalle para saber si realmente hay un ahorro, más allá del dinero que deja de invertirse en gasolina, o si al largo plazo los repuestos o mantenimientos terminando igualando los que se invierte en combustible.

Al respecto, la organización sin ánimo de lucro Veloz reveló un informe en el que quedaron evidenciadas las abismales diferencias entre conducir un auto eléctrico y uno a gasolina, lo que explica, en medida, la migración que se ha venido dando hacia esta nueva forma de movilidad.

El informe fue recogido por Autoblog y allí se señala que efectivamente los vehículos eléctricos resultan ser mucho más económicos de mantener y que esa diferencia puede ser mucho más amplia si se tiene la posibilidad de contar con un sistema de carga en la casa, lo cual es mucho más rentable que acudir a las estaciones de recarga públicas.

Según el informe, la carga completa para una batería de 65-75 kilovatios puede llegar a costar, en promedio, 12,86 dólares, monto mucho menor frente a lo que se invierte. llenar un tanque de gasolina de un automóvil de ciudad.

“Esta comparación es uno de los grandes debates en el sector del transporte, y la conclusión es consecuente: los vehículos eléctricos ofrecen importantes beneficios económicos. En casi todos los casos, los vehículos eléctricos cuestan menos en combustible y menos en funcionamiento por kilómetro recorrido que los vehículos de gasolina comparables", es una de las conclusiones del estudio publicado.

El análisis va más allá y señala que mientras en un carro con motor térmico se pueden invertir 12 centavos por milla recorrida, en un carro eléctrico esa inversión es de solo 5 centavos.

Según ese calculo, los expertos señalan que los dueños de carros eléctricos pueden recuperar el precio de compra en dos años de uso y sacarle ventaja por el resto de su vida útil.

Los carros eléctricos se han consolidado como una gran alternativa a la hora de adquirir un vehículo, aunque siguen habiendo varias preocupaciones. Foto: Getty Images

Otro aspecto en el que se ahorra hace referencia a los mantenimientos mecánicos, pues los vehículos eléctricos tienen muchas menos piezas móviles por lo que no necesitan aceite de motor, filtros de aceite, bujías, correas de distribución, sistema de escape.

Según el U.S. Department of Energy y estudios de Consumer Reports, los propietarios de vehículos eléctricos gastan entre 30 % y 50 % menos en mantenimiento y reparaciones durante la vida útil del vehículo.

Según los análisis, un carro a combustión puede gastar en promedio entre 800 y 1.200 dólares anuales en mantenimiento preventivo y correctivo. En un eléctrico, esa cifra puede bajar a entre 400 y 700 dólares, dependiendo del uso.

Además del combustible, hay otros sistemas del vehículo en los que se permite ahorrar buen dinero. Foto: istock

Los frenos también son otro sistema en el que se ahorra bastante dinero; el sistema de frenado regenerativo, un sistema que convierte la energía del frenado en electricidad, reduce el uso del freno tradicional, lo que significa un menor desgaste de pastillas y discos y menos visitas al taller.

Diversos fabricantes como Tesla han reportado que las pastillas pueden durar el doble que en un carro convencional, lo que significa un ahorro de entre el 40 % – 60 % menos en reemplazo de frenos a lo largo del tiempo.