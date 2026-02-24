Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

El caso de Diana Ospina, mujer que tomó un taxi en la calle a la salida de un bar en Bogotá y que fue secuestrada por dos días mientras le desocupaban sus cuentas bancarias, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de aplicaciones de transporte y el riesgo que supone tomar el servicio en la calle.

Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

El 'paseo millonario' es una de las modalidades de robo y secuestro que utiliza taxis para cometer los delitos. Foto: SEMANA

Con lo sucedido, es clave retomar algunos consejos entregados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con el fin de alertar a la ciudadanía para evitar que sean víctimas del ‘paseo millonario’, modalidad en la que delincuentes se hacen pasar por taxistas para secuestrar a los pasajeros y desocupar sus cuentas bancarias.

Con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir estos hechos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tomen precauciones al momento de solicitar un servicio de transporte, especialmente en horas de la noche o después de asistir a lugares de entretenimiento.

Recomendaciones para evitar el ‘paseo millonario’

Recomendaciones para un transporte seguro:

Solicitar el servicio únicamente a través de aplicaciones autorizadas por las autoridades.

autorizadas por las autoridades. Verificar que el conductor cuente con la planilla de identificación visible.

Tomar una fotografía del vehículo, asegurándose de que la placa sea legible.

Compartir la ubicación en tiempo real con una persona de confianza.

Estar atento a la ruta durante el recorrido.

Evitar dormir dentro del vehículo.

El modus operandi de estas estructuras consiste en perfilar a sus víctimas a la salida de bares y discotecas y una vez las personas se suben a sus taxis, otros delincuentes las abordaban con armas de fuego o elementos cortopunzantes para secuestrarlos, hurtarles dinero, joyas, celulares y objetos de valor.

“El trabajo articulado entre la comunidad, la Policía y la Secretaría de Seguridad nos ha permitido poner tras las rejas a quienes afectaban la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a todos a seguir denunciando y a tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de estos delitos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá en octubre pasado cuando se conoció la desarticulación de dos bandas dedicadas a estas actividades ilegales.

falsos taxistas utilizan estos vehículos para secuestrar a los pasajeros mientras les roban sus pertenencias y desocupan sus cuentas bancarias. Foto: Policía Metropolitana de Soacha

Cabe señalar que, en la actualidad, quienes hayan sido víctimas pueden reportarlo a la Línea 123 o comunicarse con la Línea del Programa de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad (601) 377 9595 - Ext. 1137, donde recibirá acompañamiento y orientación durante todo el proceso de denuncia.