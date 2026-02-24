Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

El caso de Diana Ospina, mujer que tomó un taxi en la calle a la salida de un bar en Bogotá y que fue secuestrada por dos días mientras le desocupaban sus cuentas bancarias, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de aplicaciones de transporte y el riesgo que supone tomar el servicio en la calle.
Con lo sucedido, es clave retomar algunos consejos entregados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con el fin de alertar a la ciudadanía para evitar que sean víctimas del ‘paseo millonario’, modalidad en la que delincuentes se hacen pasar por taxistas para secuestrar a los pasajeros y desocupar sus cuentas bancarias.
Con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir estos hechos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tomen precauciones al momento de solicitar un servicio de transporte, especialmente en horas de la noche o después de asistir a lugares de entretenimiento.
Recomendaciones para evitar el ‘paseo millonario’
Recomendaciones para un transporte seguro:
- Solicitar el servicio únicamente a través de aplicaciones autorizadas por las autoridades.
- Verificar que el conductor cuente con la planilla de identificación visible.
- Tomar una fotografía del vehículo, asegurándose de que la placa sea legible.
- Compartir la ubicación en tiempo real con una persona de confianza.
- Estar atento a la ruta durante el recorrido.
- Evitar dormir dentro del vehículo.
El modus operandi de estas estructuras consiste en perfilar a sus víctimas a la salida de bares y discotecas y una vez las personas se suben a sus taxis, otros delincuentes las abordaban con armas de fuego o elementos cortopunzantes para secuestrarlos, hurtarles dinero, joyas, celulares y objetos de valor.
“El trabajo articulado entre la comunidad, la Policía y la Secretaría de Seguridad nos ha permitido poner tras las rejas a quienes afectaban la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a todos a seguir denunciando y a tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de estos delitos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá en octubre pasado cuando se conoció la desarticulación de dos bandas dedicadas a estas actividades ilegales.
Cabe señalar que, en la actualidad, quienes hayan sido víctimas pueden reportarlo a la Línea 123 o comunicarse con la Línea del Programa de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad (601) 377 9595 - Ext. 1137, donde recibirá acompañamiento y orientación durante todo el proceso de denuncia.