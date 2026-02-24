Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

Un trino del alcalde de Bogotá le confirmó a la ciudad lo que muchos anhelaban: “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”.

El mensaje cerraba casi 19 horas de preocupación por la suerte de la mujer, que había sido secuestrada tras bajarse del taxi cuando llegaba a su casa, después de una fiesta en la tradicional discoteca Theatron.

En ese regreso a la libertad estuvo presente el periodista Melquisedec Torres. “Estuve ahí por solicitud de la familia y amigos de Diana, quienes horas antes me habían pedido apoyar en su búsqueda. Y justo mientras nos reuníamos virtualmente para ello con un experto privado en inteligencia, les comunicaron su libertad y me invitaron a acompañarlos en su llegada”, narró.

Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

“Hasta hace unos minutos estuvimos compartiendo con su familia y mejores amigos su regreso sana y salva. Para los que me han insultado por eso, pues qué le hacemos. A quienes se solidarizaron y ayudaron, Diana les envía abrazos y mil agradecimientos”, agregó el periodista, que compartió las primeras imágenes y respondió a quienes lo criticaron por haberlas tomado.

En uno de los videos que publica el periodista se le escucha a Diana decir, apenas se encuentra con uno de sus allegados: “Lo que corrí”.

Cada vez se conocen más detalles de lo que padeció Ospina, víctima del llamado paseo millonario. SEMANA publicó un video en el cual queda claro que ella alcanzó a llegar a su casa tras abordar un taxi en la calle, a la salida de la discoteca en la madrugada del domingo.

SEMANA conoció un nuevo video que muestra cómo dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada. Las imágenes son perturbadoras. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hPDKyqYWvl — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

Las imágenes son registradas a las 2:34 de la madrugada. Las cámaras dejan claro cómo a esa hora, prácticamente al frente de la casa de Diana, dos hombres la venían persiguiendo a bordo de otro taxi. Se bajan, salen corriendo tras ella, y la toman por la fuerza.

Familiares y amigos de Diana la buscaban con este aviso en redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales

Tras pasar 19 horas de una búsqueda implacable por parte de las autoridades, Ospina llegó al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro cinco de la vía Bogotá-Choachí.

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

El periódico El Tiempo reveló algunos detalles de ese regreso, narrados por un allegado de Ospina. Según el diario, en las horas que estuvo secuestrada, “la mujer no recibió golpes ni fue drogada”.

En ese mismo tiempo, sus secuestradores realizaron “múltiples transacciones financieras. Además de los retiros bancarios, los ladrones intentaron realizar avances de dinero con tarjetas de establecimientos comerciales y supermercados”.

La sobrina de Diana, Estefanía Acosta, le contó a El Tiempo que las autoridades habían registrado 13 transacciones bancarias que sumaban a ese momento 40 millones de pesos.