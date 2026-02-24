Nación

Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

El periodista Melquisedec Torres estuvo con la mujer cuando volvió con su familia. Le habrían sacado de sus cuentas 50 millones de pesos.

Cristina Castro

Cristina Castro

24 de febrero de 2026, 6:39 a. m.
Fotos de Melquisedec Torres.
Fotos de Melquisedec Torres. Foto: Fotos Melquisedec Torres

Un trino del alcalde de Bogotá le confirmó a la ciudad lo que muchos anhelaban: “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”.

El mensaje cerraba casi 19 horas de preocupación por la suerte de la mujer, que había sido secuestrada tras bajarse del taxi cuando llegaba a su casa, después de una fiesta en la tradicional discoteca Theatron.

En ese regreso a la libertad estuvo presente el periodista Melquisedec Torres. “Estuve ahí por solicitud de la familia y amigos de Diana, quienes horas antes me habían pedido apoyar en su búsqueda. Y justo mientras nos reuníamos virtualmente para ello con un experto privado en inteligencia, les comunicaron su libertad y me invitaron a acompañarlos en su llegada”, narró.

Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

“Hasta hace unos minutos estuvimos compartiendo con su familia y mejores amigos su regreso sana y salva. Para los que me han insultado por eso, pues qué le hacemos. A quienes se solidarizaron y ayudaron, Diana les envía abrazos y mil agradecimientos”, agregó el periodista, que compartió las primeras imágenes y respondió a quienes lo criticaron por haberlas tomado.

