Los casos de hurtos mediante la modalidad del llamado paseo millonario van en aumento en Bogotá. En el año 2025, se contaron 37 casos, cuadruplicando los datos de 2024, según registró la Policía Nacional mediante su Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Sideco).

En los primeros dos meses de 2026, se registraron dos casos que le pusieron rostro a esta grave problemática: el profesor universitario Neill Felipe Cubides, quien tomó un taxi en cercanías a la clínica El Country y fue asesinado e incinerado, después de que sus captores saquearan sus cuentas bancarias.

Y Diana Ospina, diseñadora de modas, quien fue secuestrada en la madrugada del 22 de febrero cuando llegaba en un taxi a su residencia en el norte de Bogotá. Afortunadamente, y gracias a la presión social y la divulgación de su caso en redes sociales, la mujer regresó a su hogar después de 43 horas de pesadilla.

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Detrás de estos dos casos está un hombre identificado con el alias de Brandon, a quien las autoridades señalan como la persona responsable de la resurrección de estas técnicas de robo en Bogotá. Del hombre hay muy pocos datos, lo que ha impedido realizar un seguimiento constante de su rastro.

“Actúa bajo las sombras”, señaló un investigador de la Dijín consultado por SEMANA, quien pidió mantener su anonimato. Los pocos datos que se tienen es que fue la persona que ingresó a la fuerza al taxi en el que se movilizaba Diana Ospina y la amenazó con arma de fuego para que no gritara y le entregara los datos de sus cuentas bancarias.

SEMANA conoció un nuevo video que muestra cómo dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada. Las imágenes son perturbadoras. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hPDKyqYWvl — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

“Se baja alias Brandon y aborda el vehículo terminado en 277, el cual se desvía de la ruta con el fin de buscar un cajero para poder realizar los retiros”, señaló la delegada de la Fiscalía en una audiencia de imputación de cargos reservada en contra de los hermanos Diego Armando Gómez Cardozo, alias Pachanga, y Juan Pablo Gómez Cardozo, alias Pablito. Los dos con graves antecedentes judiciales por hurto y una reciente salida de la cárcel.

Los dos hermanos, quienes al final aceptaron cargos por extorsión, secuestro y hurto, no han querido entregar datos de los otros integrantes del grupo, es decir, prefirieron reconocer su responsabilidad y someterse a una sentencia anticipada antes que colaborar con las autoridades.

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Gracias al testimonio de Diana Ospina y de otras víctimas de esta banda delincuencial, se ha podido llegar a la conclusión de que alias Brandon era “el más violento”, realizando las amenazas en contra de la vida e integridad de las víctimas de estos hurtos para que le entregaran el dinero y los datos de sus cuentas.

Igualmente, mostraba gran experticia y sangre fría a la hora de delinquir, puesto que configuraba rápidamente los celulares de las víctimas para evitar cualquier tipo de rastreo.

Crisis diplomática

Fuentes consultadas por SEMANA revelaron que la ubicación de alias Brandon se ha dificultado por los pocos datos que existen sobre él. Lo poco que se sabe es que tiene graves antecedentes por hurto, extorsión y venta de estupefacientes, lo que lo ha llevado a pasar varias temporadas en cárceles.

Una vez que sale, retoma sus actividades criminales. “Tiene un importante prontuario y gran poder en zonas del sur de Bogotá”, detalló el investigador de la Dijín de la Policía que ha recopilado información sobre esta banda.

Otra de las socias de Brandon en el mundo del hampa es conocida con el alias de Luisa. Según datos cruzados entre la Policía y la Fiscalía, era la persona encargada de controlar los movimientos de la banda, alertando sobre situaciones que pudieran llevar a su retención o las afectaciones del plan.

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Esta mujer, quien sería la compañera sentimental de Brandon, les avisó a los integrantes de la banda sobre el flujo de mensajes para ubicar a Diana Ospina, lo que los obligó a cambiar de rutas y modificar el plan que tenían en un principio.

De acuerdo con lo que pudo consultar SEMANA, alias Brandon era el encargado de coordinar los robos, seleccionar a las víctimas, organizar la logística de los taxis y hacer la hoja de ruta de los cajeros electrónicos.

El profesor Neill Felipe Cubides (asesinado) y Diana Ospina, quien sobrevivió a un paseo millonario en Bogotá. Foto: SEMANA

Fuentes cercanas de Interpol aseguraron del trámite de cooperación para dar con el paradero de alias Brandon, sin embargo, existe una gran barrera, pues las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina no pasan por el mejor momento.

Esto debido a los constantes conflictos que han trascendido las redes sociales entre los presidentes Gustavo Petro y Javier Milei por ideologías políticas.

Igualmente, alias Luisa salió del país. La falta de datos y las fallas en los tratados de cooperación internacional han impedido el contraste de información con las autoridades de los países vecinos para dar con su paradero.

En las investigaciones que se adelantan por estos casos de paseo millonario se han presentado varias amenazas e intimidaciones contra testigos y fuentes humanas, lo que ha llevado a las autoridades a extremar las medidas y reserva de los casos.