“Me siento demasiado afortunada”: Diana Ospina, víctima de paseo millonario, contó su aterradora experiencia

Un mes después de la tragedia que vivió, Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada por un grupo de delincuentes al salir de un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá, reveló detalles de su aterradora experiencia en manos de criminales dedicados a lo que comúnmente se conoce como el paseo millonario.

Hablan policías que estaban en CAI al que llegó Diana Ospina: contaron cómo reaccionó la mujer cuando los vio

Diana asistió a un evento con el Gaula de la Policía promoviendo actividades para prevenir el secuestro y la extorsión.

Allí le contó al país lo que vivió y lo afortunada que se siente de haberse salvado de lo que pudo ser una tragedia mayor. Advirtió que la participación de las autoridades fue fundamental para que la dejaran en libertad.

“No creas, realmente, el poder de todas las personas, yo me siento demasiado afortunada y tengo claro que esto no le puede pasar a nadie más. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra ciudad, en nuestro país. Eso no le puede pasar a una señora, a un señor”, señaló Diana.

La víctima de ese paseo millonario reveló que cuando tomó el taxi y estaba a punto de llegar a su casa, dos hombres se subieron al vehículo y la amenazaron.

Diana Ospina apareció con vida tras 19 horas de desaparición. Foto: Montaje El País: fotos de X@Melquisedec70- redes sociales

En ese momento arrancó el recorrido por varios puntos de la ciudad, donde hicieron retiros en efectivo y transacciones electrónicas; luego la trasladaron hasta el oriente de la capital del país, donde estuvo por varias horas.

Exclusivo: video revela que dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada

Aseguró que la publicación de los medios de comunicación fue fundamental para resaltar su caso e insistir a las autoridades en que se trataba de un hecho de suma gravedad en el cual el tiempo exigía actuaciones inmediatas.

Las redes sociales, en su criterio, también jugaron un papel primordial para que el país conociera su caso.

“Los medios de comunicación fueron superimportantes en este proceso. Sin ustedes hubiera sido posible mi regreso a casa; creo que también es muy importante la colaboración de cada una de las personas que en su casa compartió mi foto, que estuvieron pendientes de que se compartiera en todas las redes sociales”, dijo Diana Ospina en el evento del Gaula.

Piden medidas de protección para Diana Ospina tras su secuestro y la eventual captura de los responsables

La Fiscalía adelanta la investigación para lograr la captura de los responsables de este paseo millonario, una organización criminal que, de acuerdo con algunas indagaciones, estaría comprometida con otros hechos que dejaron más víctimas en Bogotá justamente de esa modalidad.

“El trabajo en equipo con el alcalde mayor de Bogotá, con el secretario de seguridad, obviamente; cuando se trabaja en conjunto pasan cosas maravillosas, o sea que la unión hace la fuerza. Hay que estar obviamente pendiente de todas las cosas que pasan en la ciudad y creo que es necesario que la gente, la sociedad, sepa de qué se trata esto, de qué se trata la extorsión, el paso millonario, y me parece demasiado importante visualizar todas las cosas”, señaló Diana.

A pesar de que los vehículos fueron identificados y de que los responsables quedaron en videos de cámaras de seguridad, hasta el momento no hay una sola persona procesada por el secuestro de Diana Ospina; se espera que en los próximos días la fiscalía entregue resultados.