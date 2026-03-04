Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado 9 casos este año

La Fiscalía General de la Nación confirmó que sigue adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo que rodea el secuestro y robo a Diana Ospina, la mujer que duró varias horas desaparecida después de subirse a un taxi en la calle en el sector de Chapinero, en Bogotá.

Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada del ente investigador, explicó que son bandas que se organizan y se estructuran de manera detallada para cometer este tipo de delitos. “Tienen unos patrones, una metodología y una modalidad de abordar clientes de taxis en vía pública”, señaló.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

Asimismo, precisó que en lo corrido de este año en la capital del país se han conocido 9 casos de paseos millonarios y todos se originaron cuando los ciudadanos tomaron el transporte en la calle.

“Fueron en taxis tomados en vía pública, no fueron pedidos por teléfono ni por aplicación. (...) El año pasado se capturaron varias personas vinculadas a este tipo de modalidad delictiva y vamos a continuar con esta actividad”, comentó.

Pedirán la incautación de los taxis usados en el secuestro y hurto a Diana Ospina en Bogotá

En ese sentido, aseguró que esperan que en las próximas semanas los involucrados en el caso de Diana Ospina sean judicializados y paguen por lo que le hicieron a la mujer.

Además, sostuvo que no se descarta que esta misma banda esté involucrada en más hechos similares, por lo que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones del caso.

Mientras que las autoridades avanzan con las pesquisas, la defensa de la mujer confirmó hace pocos días que presentará una solicitud para que se ordene la incautación de los dos taxis que, al parecer, participaron en el hecho.

Estos vehículos aparecen en las cámaras de seguridad: el primero fue en el que la mujer se subió desde Chapinero para irse a su casa, y el segundo fue el que los siguió y del que, posteriormente, descendieron dos hombres para secuestrarla.

Piden medidas de protección para Diana Ospina tras su secuestro y la eventual captura de los responsables

En criterio de la defensa de Diana Ospina, los vehículos utilizados en el paseo millonario deben ser objeto de comiso, incautación o inmovilización mientras avanza el proceso, se captura a los responsables y se determina si hubo otras personas involucradas en el secuestro.

Además, la defensa de Diana también le pidió a las autoridades investigar al taxista que se presentó ante la Fiscalía, quien fue el que en un primer momento la llevó, y que aseguró que era otra víctima más de los delincuentes.

Por el momento, no se ha confirmado la captura de alguno de los responsables, aunque la investigación no para.