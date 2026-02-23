Exclusivo: video revela que dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada

Diana Ospina desapareció en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero cuando salió de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero, norte de Bogotá. Horas más tarde, la familia y amigos de la víctima reportaron millonarias transacciones a títulos de inversión y retiros en cajeros del sector de Ciudad Montes en el sur de la capital. Un nuevo video reveló un dato estremecedor.

Las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad muy cerca de la residencia de Diana Ospina, advierten cómo el taxi en el que se movilizaba se detiene y rápidamente dos hombres se bajan de otro taxi y abordan el vehículo en el que se encuentra la víctima.

La operación ocurre en tan solo segundos. Los hombres que se bajan del segundo taxi lo abordan rápidamente y de manera inmediata; el taxi sigue su curso y gira por una cuadra hasta donde la cámara logra captarlo. Son imágenes que se complementan con los videos que la familia de Diana ubicó en los alrededores del establecimiento nocturno donde estaba la víctima con sus conocidos.

En el primer video, se observa cómo Diana se acerca al taxi y lo aborda, en un acto de rutina, el vehículo, plenamente identificado, arranca la marcha y luego aparece en el segundo video, conocido por SEMANA y que deja ver una escena estremecedora, justamente cuando los dos hombres se suben en la parte trasera del primer taxi, donde se supone que estaría Diana a punto de bajarse para entrar a su casa.

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

La Fiscalía advirtió que se abrió una investigación formal para adelantar todos los actos urgentes con el propósito de lograr la ubicación de Diana Ospina; sin embargo, los familiares y amigos advierten que ha sido muy escasa la comunicación con las autoridades, incluso llamadas que duran horas por la respuesta de un conmutador.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un pronunciamiento tras la desaparición de Diana Ospina y aseguró que se adelantan todas las actividades de investigación tendientes a lograr su ubicación y en ese trabajo se encuentra el propio comandante de la policía Metropolitana de Bogotá y el secretario de seguridad.

“Seguimos buscando a Diana Ospina. Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina”, dijo el alcalde.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina. Foto: SEMANA / API

El mandatario distrital aseguró que se activaron todos los mecanismos de búsqueda urgente en el que participa el Gaula de la Policía, que para el caso resulta fundamental en el propósito de ubicar a Diana.