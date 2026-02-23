Nación

Exclusivo: video revela que dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada

Las imágenes fueron captadas por una cámara del sector de Santa María del Lago, en Engativá. Los sujetos se bajan previamente de otro taxi.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 9:55 p. m.
Este video es pieza clave en la investigación.
Este video es pieza clave en la investigación. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Diana Ospina desapareció en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero cuando salió de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero, norte de Bogotá. Horas más tarde, la familia y amigos de la víctima reportaron millonarias transacciones a títulos de inversión y retiros en cajeros del sector de Ciudad Montes en el sur de la capital. Un nuevo video reveló un dato estremecedor.

Las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad muy cerca de la residencia de Diana Ospina, advierten cómo el taxi en el que se movilizaba se detiene y rápidamente dos hombres se bajan de otro taxi y abordan el vehículo en el que se encuentra la víctima.

La operación ocurre en tan solo segundos. Los hombres que se bajan del segundo taxi lo abordan rápidamente y de manera inmediata; el taxi sigue su curso y gira por una cuadra hasta donde la cámara logra captarlo. Son imágenes que se complementan con los videos que la familia de Diana ubicó en los alrededores del establecimiento nocturno donde estaba la víctima con sus conocidos.

En el primer video, se observa cómo Diana se acerca al taxi y lo aborda, en un acto de rutina, el vehículo, plenamente identificado, arranca la marcha y luego aparece en el segundo video, conocido por SEMANA y que deja ver una escena estremecedora, justamente cuando los dos hombres se suben en la parte trasera del primer taxi, donde se supone que estaría Diana a punto de bajarse para entrar a su casa.

Cartagena

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Bogotá

El contundente mensaje del alcalde Galán tras la desaparición de Diana Ospina al salir de Theatron y abordar un taxi: “Por favor”

Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Nación

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Nación

Arroceros anuncian paro nacional a días de las elecciones legislativas: crisis en el campo

Nación

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

Bogotá

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Bogotá

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Bogotá

Habla amigo del taxista que dejó con muerte cerebral a dos niños tras atropellarlos: contó cada cuánto se emborrachaba

Bogotá

Se conoce parte médico de los niños que fueron arrollados por taxista borracho en Bogotá. Familiares esperan un milagro: “Tenemos 72 horas”

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

La Fiscalía advirtió que se abrió una investigación formal para adelantar todos los actos urgentes con el propósito de lograr la ubicación de Diana Ospina; sin embargo, los familiares y amigos advierten que ha sido muy escasa la comunicación con las autoridades, incluso llamadas que duran horas por la respuesta de un conmutador.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un pronunciamiento tras la desaparición de Diana Ospina y aseguró que se adelantan todas las actividades de investigación tendientes a lograr su ubicación y en ese trabajo se encuentra el propio comandante de la policía Metropolitana de Bogotá y el secretario de seguridad.

Seguimos buscando a Diana Ospina. Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina”, dijo el alcalde.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina.
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina. Foto: SEMANA / API

El mandatario distrital aseguró que se activaron todos los mecanismos de búsqueda urgente en el que participa el Gaula de la Policía, que para el caso resulta fundamental en el propósito de ubicar a Diana.

Más de Nación

Turista fue víctima de violento robo en Cartagena - X (@ColombiaOscura)

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina.

El contundente mensaje del alcalde Galán tras la desaparición de Diana Ospina al salir de Theatron y abordar un taxi: “Por favor”

Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Se intensificarán las lluvias en Colombia.

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Paro arrocero en Colombia: bloqueos continúan mientras avanzan negociaciones con el Gobierno.

Arroceros anuncian paro nacional a días de las elecciones legislativas: crisis en el campo

Nicolás Petro Burgos en audiencia preparatoria de juicio.

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

Todos los expertos aclaran que la suspensión del alza del salario mínimo solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto que emita el Gobierno.

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

“Colombia es responsable por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este video es pieza clave en la investigación.

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

Noticias Destacadas