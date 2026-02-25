Nación

Hablan policías que estaban en CAI al que llegó Diana Ospina: contaron cómo reaccionó la mujer cuando los vio

Los uniformados fueron los primeros en poner a Diana en comunicación con su familia tras su liberación.

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 7:22 a. m.
Ella es Diana Ospina, la mujer que desapareció tras tomar un taxi y que después fue liberada.
Ella es Diana Ospina, la mujer que desapareció tras tomar un taxi y que después fue liberada. Foto: @anaidlegna

Todavía se siguen conociendo nuevos detalles de todo lo que rodea el caso de Diana Ospina, la mujer que desapareció durante varias horas después de ser secuestrada tras tomar un taxi en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Tras mucha angustia, la mujer afortunadamente fue dejada en libertad y llegó hasta el CAI Mirador, que se encuentra en la vía que de la capital del país conduce al municipio de Choachí, en el departamento de Cundinamarca.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

Los policías que se encontraban en el sitio esa noche, hablaron por primera vez y contaron detalles de cómo se dio la llegada de Ospina, todo en medio de la lluvia que caía en ese momento.

El intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, habló con Noticias Caracol y reveló los detalles de lo sucedido. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, comentó.

“Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar que encontrábamos en el sitio. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar acá no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, agregó.

El coronel Jaime Rubiano, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, era otro de los uniformados que se encontraba en el CAI cuando la mujer llegó. Él contó cuál fue la primera reacción de Diana al verlos.

“En el momento no sabíamos quién era, simplemente era una femenina buscando ayuda y lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”, explicó.

Este video es pieza clave en la investigación.
La mujer fue liberada tras estar varias horas secuestrada. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Ante esto, los policías le dieron total tranquilidad de que la pesadilla ya había acabado y que nada malo le iba a suceder estando en custodia de ellos.

Posteriormente, intentaron que la mujer les explicara qué había pasado y les suministrara información. Tras esto, la víctima les entregó su nombre y fue entonces cuando los agentes de percataron de quién se trataba.

“Estuvo con una capucha en la cabeza”: los detalles de la declaración de Diana Ospina en la Fiscalía. Se alistan órdenes de captura

Ella se encontraba mojada, un poco sucia por cuenta del clima, ya que la noche estaba con bastante lluvia. Ella no llegó con ninguna pertenencia”, señaló.

Por su parte, el teniente coronel Jaime Rubiano, comandante de la Policía en esa zona, describió que fue un momento bastante emotivo y contó que tras varios minutos, pudieron establecer comunicación a través de una llamada con la familia de la mujer.

“Le dijo a sus familiares que estaba segura con la Policía, que ya estaba con nosotros, que estuvieran tranquilos y que pronto se iban a encontrar”, relató.

Diana finalmente fue llevada hasta su casa y allí se reencontró con sus allegados. Por el momento, la mujer ya le entregó su relato a las autoridades y ahora se está tras la pista de los señalados delincuentes, que podrían ser hasta cinco personas.

