Revelan detalle clave del taxi en el que se subió Diana Ospina tras salir de Theatron: empresa lo confirmó

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso relacionado con la desaparición de la mujer, quien ya está con su familia.

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 8:04 a. m.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Tras varias horas sin conocerse su paradero, afortunadamente Diana Ospina apareció con vida y ya se encuentra con su familia. Las autoridades confirmaron que la mujer se encuentra bien de salud, aunque le habrían robado el dinero que tenía en sus cuentas.

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso, aunque todavía existen muchas preguntas sobre cómo se dio todo. Un aspecto clave es el taxi en el que la víctima se subió por primera vez después de salir de Theatron, club en el que estaba junto a unas amigas.

Este video es pieza clave en la investigación.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió tras salir del club.

Todo lo relacionado con este vehículo, del que ya se tienen las placas gracias a las cámaras de seguridad, son datos importantes dentro de las investigaciones que se están adelantando. En las últimas horas, se conoció una nueva información de este automotor.

Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

María Botero, gerente de la empresa Radio Taxi, habló con la emisora Blu Radio y confirmó que el taxi implicado tiene irregularidades en su documentación. Específicamente, según comentó, este vehículo no contaba con una tarjeta de control vigente ni figuraba en el sistema reglamentario del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (Simur).

Estos hallazgos se lograron tras realizar una verificación en las plataformas oficiales, por lo que Botero recordó que ningún propietario de taxi tiene autorización para arrendar o subarrendar el vehículo, sin que se pasen los filtros de la empresa afiliadora.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.
Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

“Cuando yo como propietaria tengo un vehículo de servicio público, busco una persona idónea para conducir. No puede trabajar el vehículo sin una tarjeta de control que está regulada”, señaló.

Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

De hecho, recordó que no cumplir con este procedimiento conlleva sanciones severas, ya que es necesario conocer el perfil de la persona que está al frente del volante en los automotores amarillos.

Botero señaló que el taxi involucrado en el secuestro de Ospina no aparece en la base de datos de Radio Taxi, pero destacó que la trazabilidad se logra gracias a la placa. “Si vas a la Secretaría de Movilidad, ella inmediatamente te va a decir a dónde está afiliado. Un taxi no está en dos empresas, está en una”, manifestó.

“Si en este momento tenemos perdido al conductor, pero identificado el vehículo, entonces con esa identificación nada más Movilidad ya sabe a qué empresa pertenece. Si va a la empresa sabe cuál es su propietario y si localiza el propietario, tiene que saber quién es su conductor”, agregó.

Noticias Destacadas