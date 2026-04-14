Revelan macabros detalles del asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá: lo torturaron, robaron e incineraron

El alcalde Carlos Fernando Galán y el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá, revelaron nuevos detalles del paseo millonario y posterior asesinato del profesor Neill Cubides.

Neill Felipe Cubides: ¿quién era el fallecido profesor de la Universidad Externado de Colombia?

En una rueda de prensa este martes, 14 de abril, Galán confirmó que fueron capturados y enviados a la cárcel los cuatro sujetos que participaron en el crimen y que hacían parte de la banda delincuencial Los Kamaleones. Estos hombres responden a los alias de Cabezón, Pipo, Chirri y Pecueca.

“Me duele decirlo, pero es posible que este hecho se hubiera podido evitar. (...) Esta banda tendría por lo menos la responsabilidad en ocho casos de paseos millonarios”, comentó.

El mandatario cuestionó que tres de los sujetos tenían antecedentes y el otro se encontraba detenido por un caso de paseo millonario, pero un mes antes del asesinato del maestro había sido liberado por vencimiento de términos.

El video de cámara de seguridad que demostraría los últimos rastros de Neill Felipe Cubides antes de su desaparición. Foto: Montaje El País realizado con capturas de pantalla

“Los delincuentes violentos que cometen delitos tienen que estar tras las rejas. (...) El sistema tiene esas fallas que tenemos que abordar”, expresó.

El general Giovanni Cristancho Zambrano precisó que fueron más de dos meses de investigación, tiempo en el que se analizaron más de 200 horas de video.

Alias el Cabezón, según el oficial, era quien iba al frente del taxi al que se subió el profesor. “Manejó durante 39 kilómetros antes de llegar a incinerar a la víctima”, contó.

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Por su parte, alias Pecueca era quien conducía un vehículo que siguió al taxi y en el que los otros dos delincuentes se transportaban para, una vez se detuviera el taxi, interceptar a Cubides. “Él fue el que compró la gasolina en la Primera de Mayo con Boyacá que posteriormente usaron para incinerar al profesor”, dijo.

Alias Chirri y alias Pipo fueron los encargados de iniciar la tortura y las agresiones en contra del docente de la Universidad del Externado. De acuerdo con el general Cristancho, los sujetos golpearon y apuñalaron a la víctima, mientras le exigían las contraseñas de sus cuentas para sacarle el dinero.

El comandante describió la ruta que siguieron los delincuentes hasta que, finalmente, arribaron a Usme e incineraron a Neill Cubides, quien al parecer ya estaba muerto. “Posteriormente, hacen la extracción del dinero de la víctima y se van a sus casas”, explicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, habló de las debilidades que se tienen en el sistema de placas de los carros, ya que esto está contribuyendo a que los criminales puedan hacer de las suyas.

Además, cuestionó la forma en la que estos individuos enfrentan a la justicia y terminan quedando en libertad. “Es muy importante que reflexionemos sobre cómo se está combatiendo el hurto, porque no hacerlo, con seguridad, está generando estas carreras delincuenciales”, apuntó.