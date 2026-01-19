El hallazgo sin vida de Neill Felipe Cubides ha generado conmoción en la comunidad de la Universidad Externado de Colombia y en Bogotá. El docente de la Facultad de Comunicación Social fue localizado este lunes 19 de enero en una zona rural de Usme, tras haber desaparecido cuatro días antes.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

La universidad confirmó su fallecimiento y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias.

Neill Felipe Cubides Ariza tenía 54 años y era oriundo de Bucaramanga, Santander. Durante varios años trabajó como profesor del programa de Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia, donde también laboraba su esposa, Denis Alfaro.

Su paso por la facultad dejó una trayectoria estable en la enseñanza y la formación de estudiantes de comunicación.

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

El último registro de Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Según el testimonio de su esposa, el docente acompañaba a su hijo menor, quien estaba siendo atendido en urgencias pediátricas.

Al ingresar al área de observación, solo uno de los padres podía permanecer en el lugar, por lo que Cubides salió del centro médico alrededor de las 10:20 p. m., con la instrucción de regresar a casa y descansar mientras su hijo recibía atención. Desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.

Horas después de su desaparición, se registraron movimientos inusuales en las cuentas bancarias del profesor. Entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero se realizaron al menos tres operaciones: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra por 250.000 pesos.

Estos hallazgos llevaron a que la Fiscalía y la familia consideraran la hipótesis de un “paseo millonario”, modalidad delictiva en la que la víctima es forzada a realizar transacciones financieras.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que estas operaciones estén directamente relacionadas con la muerte de Cubides.

Legalizan captura de José Ignacio Camargo, implicado en robo y persecución que dejó tres muertos en Bogotá

El cuerpo de Neill Cubides fue hallado este lunes en Usme y la Universidad Externado confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en el que expresó condolencias a su familia, amigos y allegados.

La Facultad de Comunicación Social-Periodismo decretó tres días de luto y señaló que el docente dejó huellas significativas en quienes trabajaron y estudiaron junto a él.

A pesar del hallazgo del cuerpo, las autoridades no han entregado detalles sobre la causa de la muerte ni sobre las circunstancias exactas del hallazgo.