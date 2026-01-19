Bogotá

Neill Felipe Cubides: ¿quién era el fallecido profesor de la Universidad Externado de Colombia?

El último registro de Cubides con vida había sido el 15 de enero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

19 de enero de 2026, 11:12 p. m.
El hombre fue hallado sin vida es 19 de enero.
El hombre fue hallado sin vida es 19 de enero. Foto: U.Externado/Fiscalía/Montaje:SEMANA

El hallazgo sin vida de Neill Felipe Cubides ha generado conmoción en la comunidad de la Universidad Externado de Colombia y en Bogotá. El docente de la Facultad de Comunicación Social fue localizado este lunes 19 de enero en una zona rural de Usme, tras haber desaparecido cuatro días antes.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

La universidad confirmó su fallecimiento y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias.

Neill Felipe Cubides Ariza tenía 54 años y era oriundo de Bucaramanga, Santander. Durante varios años trabajó como profesor del programa de Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia, donde también laboraba su esposa, Denis Alfaro.

Su paso por la facultad dejó una trayectoria estable en la enseñanza y la formación de estudiantes de comunicación.

Bogotá

Ella es Zenaida Vargas, la mujer que aparece en la entrega de las frambuesas con talio del caso Zulma Guzmán

Bogotá

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Bogotá

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Bogotá

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Bogotá

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Bogotá

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Bogotá

Bogotá enfrenta un déficit policial y refuerza el debate sobre seguridad y tecnología: “Las cifras hablan de la magnitud del problema”

Nación

Tragedia en Tumaco: 7 personas murieron y una más está desaparecida tras colisión de embarcaciones en el litoral de Nariño

Cali

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

Bogotá

Bombero de Cundinamarca fue arrastrado por el agua durante labores de búsqueda de menor desaparecida

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

El último registro de Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Según el testimonio de su esposa, el docente acompañaba a su hijo menor, quien estaba siendo atendido en urgencias pediátricas.

Al ingresar al área de observación, solo uno de los padres podía permanecer en el lugar, por lo que Cubides salió del centro médico alrededor de las 10:20 p. m., con la instrucción de regresar a casa y descansar mientras su hijo recibía atención. Desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.

Horas después de su desaparición, se registraron movimientos inusuales en las cuentas bancarias del profesor. Entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero se realizaron al menos tres operaciones: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra por 250.000 pesos.

Estos hallazgos llevaron a que la Fiscalía y la familia consideraran la hipótesis de un “paseo millonario”, modalidad delictiva en la que la víctima es forzada a realizar transacciones financieras.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que estas operaciones estén directamente relacionadas con la muerte de Cubides.

Legalizan captura de José Ignacio Camargo, implicado en robo y persecución que dejó tres muertos en Bogotá

El cuerpo de Neill Cubides fue hallado este lunes en Usme y la Universidad Externado confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en el que expresó condolencias a su familia, amigos y allegados.

La Facultad de Comunicación Social-Periodismo decretó tres días de luto y señaló que el docente dejó huellas significativas en quienes trabajaron y estudiaron junto a él.

A pesar del hallazgo del cuerpo, las autoridades no han entregado detalles sobre la causa de la muerte ni sobre las circunstancias exactas del hallazgo.

Más de Bogotá

El hombre fue hallado sin vida es 19 de enero.

Neill Felipe Cubides: ¿quién era el fallecido profesor de la Universidad Externado de Colombia?

La mujer le escribió para confirmar que el paquete había sido recibido.

Ella es Zenaida Vargas, la mujer que aparece en la entrega de las frambuesas con talio del caso Zulma Guzmán

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando).

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Las imágenes de "Liliana" que publicó en TikTok el joven agredido

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Nelson Cubides, exconcejal de Bogotá y experto en innovación tecnológica y educativa

Bogotá enfrenta un déficit policial y refuerza el debate sobre seguridad y tecnología: “Las cifras hablan de la magnitud del problema”

Intervención ilegal en la Reserva Thomas Van der Hammen.

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Dangerously uneven gray concrete paving tiles on a city sidewalk

Solo el 10% de los andenes de Bogotá está en buen estado: estas son las localidades más afectadas

Noticias Destacadas