Legalizan captura de José Ignacio Camargo, implicado en robo y persecución que dejó tres muertos en Bogotá

Con el paso de los días continúan saliendo a la luz nuevos elementos sobre el siniestro vial que dejó tres personas fallecidas el jueves 15 de enero.

En este contexto, este 17 de enero, un juez legalizó la captura de José Ignacio Camargo Galvis, señalado por las autoridades como uno de los presuntos implicados en un hurto cometido en la avenida carrera 68 con calle 72, en Bogotá, hecho que habría desencadenado una persecución policial y el fatal accidente de tránsito.

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: API

Según información divulgada por Citytv, Camargo Galvis conducía la motocicleta involucrada en el choque múltiple ocurrido el pasado jueves en la localidad de Engativá, hecho que dejó como víctimas fatales a dos adultos mayores y a su acompañante.

La captura fue legalizada, aunque el proceso judicial avanza de forma limitada debido a las graves lesiones que sufrió el implicado en el siniestro, por lo que permanece bajo pronóstico reservado.

Además, las autoridades señalaron que esta condición ha impedido la realización de las demás audiencias preliminares, mientras recibe atención médica, y añadieron que el detenido registra antecedentes por hurto, los cuales serán analizados en el marco de la investigación penal.

¿Quiénes fueron las víctimas que murieron en el lugar?

El diario El Tiempo reveló las identidades de estas víctimas fatales. En el automóvil particular viajaban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68.

Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los delincuentes murieron en el choque. Foto: API/Policía Nacional/Montaje:SEMANA

De acuerdo con el citado medio, el hombre falleció en el sitio debido a la magnitud del impacto, mientras que la mujer murió posteriormente tras ser llevada a un punto cercano. Ambos eran ajenos al hecho de hurto, pero perdieron la vida como consecuencia del accidente.

La tercera persona que murió en este trágico hecho fue uno de los presuntos delincuentes. El sujeto fue llevado hasta un hospital, pero perdió la vida minutos después producto de las lesiones.