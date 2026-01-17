Nación

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

La hermana de una de las víctimas de la tragedia relata cómo una persecución terminó con la vida de un matrimonio de adultos mayores.

Redacción Nación
17 de enero de 2026, 3:22 p. m.
Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.
Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.

La tarde del 15 de enero terminó en tragedia para Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, que se movilizaban en su vehículo después de salir de una cita médica. En el trayecto, a la altura de la avenida carrera 68 con calle 72, en Bogotá, se vieron involucrados en un grave siniestro vial.

La fuerza del impacto fue letal y provocó la muerte de la pareja de esposos, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes, debido a la indignante causa por la que se habría producido el accidente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro se originó tras una persecución iniciada por un civil en su camioneta, quien siguió a dos presuntos delincuentes que acababan de robarlo. Esta acción derivó en un choque múltiple que involucró a dos vehículos, una motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos y una volqueta.

Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá.
Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá.

Santiago Rodríguez, quien conducía el vehículo gris, perdió la vida de manera inmediata en el sitio del accidente. Su esposa, Clara Lucía, fue auxiliada y trasladada a un centro médico, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de sus heridas, dejando a una familia sumida en el dolor por la inesperada muerte de ambos, de 68 años.

La hermana de Clara Lucía, Doris León, en diálogo con Noticias Caracol, expresó su dolor al señalar que “mi sobrina” quedó huérfana tras la muerte de sus padres. “Destruyeron, esta gente, a la familia”. Además, señaló que todo ocurrió porque “desafortunadamente una persona quiso tomarse la ley por las manos y mire lo que provocó... mató a mi hermana y a mi cuñado en un momento de ira”.

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

“Mi hermana toda la vida, desde chiquita, tuvo ese don de servicio, trabajó siempre para la gente. Trabajó muchos años con Idipron y trabajó con los niños, con las mamás de todos los programas sociales que tiene el Distrito, siempre ayudando”, agregó el familiar de la pareja.

Luego, habló sobre su cuñado, también víctima del accidente: “Santi era ingeniero, siempre trabajó independiente; lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase... Siempre trabajo con varias ladrilleras. Él iba mucho a Cogua y se pensionó hace un año”.

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.
El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

El medio conoció que la pareja se dirigía a una cita médica de Clara Lucía, quien meses atrás había sufrido una caída que le ocasionó una lesión en el hombro y debía realizarse una radiografía en el brazo.

Doris León relató además que la primera en presentir que algo había ocurrido fue la madre de Clara Lucía, una mujer de 93 años que, pese a su edad, conserva plena lucidez.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

“Mi mamá tiene 93 años, es absolutamente consciente. Ella sabía que algo había pasado. Me empezó a llamar a las 6:30 de la tarde diciendo: ‘Clara no contesta’. Yo estaba con una amiga porque ayudamos a los animalitos en la calle, en Tabio, y ella me decía: ‘¿Qué pasó con Clari? Yo le dije: ‘Madre, yo no sé’... entonces cuando empezó a averiguar fue cuando nos enteramos”, señaló la hermana de la víctima.

Por ahora, no existen imputaciones formales ni decisiones judiciales en firme. La Fiscalía continúa recopilando material probatorio, entre ellos videos, peritajes técnicos y testimonios, para establecer con precisión cómo se desarrolló la persecución y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Noticias Destacadas