¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

La tarde del jueves 15 de enero, un grave accidente de tránsito sacudió el occidente de Bogotá. En la avenida carrera 68 con calle 72 se registró un choque múltiple que dejó tres personas muertas y varios heridos, luego de una persecución que se habría iniciado minutos antes tras un presunto robo en el sector.

Las autoridades confirmaron que en el siniestro se vieron involucrados varios vehículos particulares, una motocicleta y una volqueta.

Entre las víctimas fatales se encuentran dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los automóviles y una persona que, según las primeras indagaciones, estaría vinculada con el hurto previo al accidente.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

Con el paso de las horas y la difusión de videos de cámaras de seguridad, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la reconstrucción de los hechos para establecer qué ocurrió exactamente y quiénes tendrían responsabilidad penal en la tragedia.

Más allá del siniestro vial, una de las dudas que se ha generado es qué consecuencias legales podría enfrentar el conductor que, tras ser víctima del robo, decidió seguir a los presuntos ladrones. Para aclarar ese punto, SEMANA habló con el abogado penalista Francisco Bernate, profesor de la Universidad del Rosario.

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

El abogado Bernate explicó que en este caso deben analizarse varios escenarios. En primer lugar, señaló que frente a las personas que habrían cometido el hurto (una de ellas quedó con vida) podrían configurarse delitos como hurto agravado y calificado, que contempla penas que pueden superar los diez años de prisión.

Si se demuestra que portaban armas de fuego, también podría aplicarse el delito de porte ilegal de armas, cuyas sanciones son aún mayores.

Sin embargo, el análisis más complejo, según Bernate, está relacionado con la conducta del conductor que emprendió la persecución. El penalista indicó que en este caso no se configura una legítima defensa, ya que el robo ya se había consumado y no existía un peligro actual e inminente.

Desde esa perspectiva, explicó que el hecho de perseguir y embestir a los ocupantes de la motocicleta podría dar lugar a la imputación de un homicidio consumado por la persona que falleció y una tentativa de homicidio frente a quien sobrevivió.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

Sobre la muerte de los dos adultos mayores, el abogado explicó que la responsabilidad del conductor se analiza de manera distinta a la del presunto ladrón fallecido.

“Los adultos mayores que desafortunadamente fallecieron también son responsabilidad de este conductor, porque él emprendió una acción riesgosa de manera voluntaria y asumió la probabilidad de que pudieran morir otras personas”, señaló.

Bernate indicó que, en ese escenario, la conducta podría encuadrarse en el delito de homicidio a título de dolo eventual, una figura que se aplica cuando una persona acepta el riesgo de causar un resultado fatal. Según explicó, este delito contempla penas de prisión que pueden ir entre los 17 y los 33 años.

El penalista agregó que, a diferencia de lo ocurrido con los presuntos atracadores, en el caso de los adultos mayores no es posible analizar atenuantes como un estado de ira o intenso dolor. “No hay un estado de ira frente a los dos adultos mayores, de manera que es un hecho muy grave”, afirmó.

Por ahora, no existen imputaciones formales ni decisiones judiciales en firme. La Fiscalía continúa recopilando material probatorio, entre ellos videos, peritajes técnicos y testimonios, para establecer con precisión cómo se desarrolló la persecución y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.