Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video y vuelve a encender las alarmas en Bogotá. Esta vez, el escenario fue el barrio Nicolás de Federmán, donde en la mañana de este martes 21 de abril una joven fue víctima de un violento atraco mientras caminaba sola por la calle.

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Las imágenes muestran cómo tres delincuentes, movilizándose en dos motocicletas, rodean a la víctima en cuestión de segundos, mientras otro cómplice espera en uno de los automotores.

Sin darle oportunidad de reaccionar, la intimidan, la agreden físicamente y le arrebatan sus pertenencias. La escena es rápida, pero contundente: la mujer termina en el suelo, clamando por ayuda, mientras los atacantes huyen del lugar sin que nadie pueda intervenir.

El video no solo evidencia un robo, sino el nivel de violencia con el que están operando los delincuentes en la ciudad. La víctima no opone resistencia visible, pero aun así es golpeada y sometida, lo que refleja un patrón cada vez más recurrente en este tipo de delitos: el uso de la fuerza desmedida incluso cuando no es necesaria.

Este caso se suma a una creciente percepción de inseguridad entre los ciudadanos, que denuncian que hechos como este son cada vez más frecuentes.

La modalidad de atracos en moto, además, se ha consolidado como una de las más difíciles de contrarrestar, debido a la rapidez con la que los delincuentes ejecutan los robos y escapan.

Cifras recientes indican que, si bien ciertos delitos han tenido variaciones, el hurto a personas sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad en la capital, con miles de casos reportados en lo corrido del año.

Por ejemplo, de acuerdo con las autoridades, en el primer trimestre, 525 vehículos han sido robados, promediando seis hurtos diarios, mientras en TransMilenio se han ejecutado más de 500 capturas.

La escena registrada en Nicolás de Federmán resume el sentir de muchos ciudadanos: miedo, impotencia y desconfianza.

Concejal se pronuncia sobre el atraco registrado en Nicolás de Federmán

El concejal de Bogotá Julián Espinosa fue uno de los primeros en dar su opinión sobre los hechos, además de la inseguridad en la capital.

“Este atraco ocurrió esta mañana en Nicolás de Federmán. Tres delincuentes en dos motos rodean a una joven que solo caminaba tranquila. La roban, la agreden y la dejan tirada en el piso. No es solo un robo: es el nivel de violencia que hoy se vive en Bogotá. La escena lo dice todo: miedo, impotencia y una ciudad donde la seguridad se salió de control. ¿Y la ‘Bogotá camina segura’? Muy mal la seguridad en Bogotá“, se lee en el trino.