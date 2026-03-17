Nación

“Le puso el arma en las costillas”, hablan los testigos del asesinato en el sector de salitre en Bogotá

La víctima fue reconocida y la principal teoría es que fue un robo de celular.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 9:20 a. m.
El atraco, para robarle el celular a un ciudadano, terminó con el asesinato con arma de fuego. Autoridades investigan.
El atraco, para robarle el celular a un ciudadano, terminó con el asesinato con arma de fuego. Autoridades investigan. Foto: Getty Images

Néstor Harry Acosta, de 63 años, estaba esperando un bus del SITP en la esquina de la avenida La Esperanza con carrera 69b, en el sector de Salitre. Fue en esa esquina donde un hombre le intentó quitar el celular y luego lo mató.

“Por robarle el celular”: se conoce la posible causa del asesinato de un hombre en el sector Salitre

SEMANA conoció los detalles del crimen: las declaraciones de los testigos que advierten cómo la víctima fue atacada y forcejeó con el delincuente; luego se apartó al percatarse de que tenía un arma de fuego. Segundos después, se escuchó un disparo.

“Estaba forcejeando y de un momento a otro sacó un arma de fuego; el señor se apartó y el otro hombre se acercó y con un revólver se apoyó en las costillas del señor y le disparó; cayó al suelo y el otro hombre salió huyendo”, revela el testigo que fue entrevistado por los investigadores.

Policía reporta asesinato de un hombre cerca de la Terminal El Salitre, en Bogotá; analizan si se trató de un hurto o de un nuevo caso de sicariato

De ahí en adelante todo fue alboroto; las personas dudaron en acercarse hasta que el delincuente realmente se hubiese escapado, apenas lógico con un asesino con un arma de fuego. Minutos después apareció la Policía y confirmó la muerte de la víctima.

Medellín

Medellín, Capital Mundial del Libro 2027: qué significa y qué implica este reconocimiento

Bogotá

Llega la cafetería de Feid a Bogotá: ¿Dónde es y cuánto cuesta un café en Caferxxo?

Cali

Deterioro vial en Cali: denuncian el estado del carril del MÍO en la Carrera 15; hay impacto en la movilidad

Nación

Fiscal se le planta al presidente Petro. “Nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores a mafias transnacionales”

Nación

Fiscalía responde a alcaldes que critican libertad de delincuentes capturados: “No debilitan la justicia”

Barranquilla

El duro reclamo del gobernador del Atlántico al Gobierno Petro por crisis en el servicio de energía

Bogotá

“La integración del metro abre la puerta a modernizar la forma de pagar el transporte”: la visión de Pablo Villareal para el sistema de recaudo de Bogotá

Cali

¿Cuándo es el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso en Buga? Fechas y agenda del evento

Bogotá

Bogotá es considerada la ciudad más “auténtica” del mundo; estos son los criterios de famoso ranking

Bogotá

Bogotá bajo cielo inestable: lluvias, nubosidad y llamado a la prevención, según el Ideam

El Cuerpo Técnico de Investigaciones asumió el proceso tras lo que se consideró un asesinato, en un acto de inseguridad en este punto de la ciudad de Bogotá, particularmente por robarle el celular a la víctima, lo que descartó las primeras versiones del presupuesto hecho de sicariato o ajuste de cuentas.

Identifican a hombre asesinado en el Salitre, en Bogotá: trabajó más de 20 años en el Acueducto

Los investigadores recuperan elementos de prueba que incluyen videos de seguridad en el sitio, además de declaraciones y testimonios de las personas que se encontraban en el mismo punto. La versión de los policías también fue fundamental para reconstruir la escena de los hechos.

Un grupo de investigadores se encargará de continuar con los llamados Actos Urgentes, que incluye toda la recuperación de evidencia necesaria en el esclarecimiento de este crimen que permita identificar y capturar a los responsables.

Los videos de seguridad serán fundamentales en el esclarecimiento de estos hechos, particularmente porque, de acuerdo con algunas fuentes de la investigación, se observa claramente cuando ocurre el forcejeo y el delincuente dispara contra la víctima.