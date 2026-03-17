“Le puso el arma en las costillas”, hablan los testigos del asesinato en el sector de salitre en Bogotá

Néstor Harry Acosta, de 63 años, estaba esperando un bus del SITP en la esquina de la avenida La Esperanza con carrera 69b, en el sector de Salitre. Fue en esa esquina donde un hombre le intentó quitar el celular y luego lo mató.

“Por robarle el celular”: se conoce la posible causa del asesinato de un hombre en el sector Salitre

SEMANA conoció los detalles del crimen: las declaraciones de los testigos que advierten cómo la víctima fue atacada y forcejeó con el delincuente; luego se apartó al percatarse de que tenía un arma de fuego. Segundos después, se escuchó un disparo.

“Estaba forcejeando y de un momento a otro sacó un arma de fuego; el señor se apartó y el otro hombre se acercó y con un revólver se apoyó en las costillas del señor y le disparó; cayó al suelo y el otro hombre salió huyendo”, revela el testigo que fue entrevistado por los investigadores.

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De ahí en adelante todo fue alboroto; las personas dudaron en acercarse hasta que el delincuente realmente se hubiese escapado, apenas lógico con un asesino con un arma de fuego. Minutos después apareció la Policía y confirmó la muerte de la víctima.

El Cuerpo Técnico de Investigaciones asumió el proceso tras lo que se consideró un asesinato, en un acto de inseguridad en este punto de la ciudad de Bogotá, particularmente por robarle el celular a la víctima, lo que descartó las primeras versiones del presupuesto hecho de sicariato o ajuste de cuentas.

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Los investigadores recuperan elementos de prueba que incluyen videos de seguridad en el sitio, además de declaraciones y testimonios de las personas que se encontraban en el mismo punto. La versión de los policías también fue fundamental para reconstruir la escena de los hechos.

Un grupo de investigadores se encargará de continuar con los llamados Actos Urgentes, que incluye toda la recuperación de evidencia necesaria en el esclarecimiento de este crimen que permita identificar y capturar a los responsables.

Los videos de seguridad serán fundamentales en el esclarecimiento de estos hechos, particularmente porque, de acuerdo con algunas fuentes de la investigación, se observa claramente cuando ocurre el forcejeo y el delincuente dispara contra la víctima.