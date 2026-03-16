Hacia el mediodía se reportó un supuesto caso de sicariato en occidente de la capital del país. Un hombre de 35 años de edad fue asesinado en plena vía pública, cerca a una avenida principal. La investigación reveló la causa del crimen.

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El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía adelantó la inspección en el lugar de los hechos, recopiló elementos de prueba que incluyen videos, declaraciones y una serie de evidencias que advierten cómo el asesinato de la víctima habría sido producto de un intento de hurto.

Fuentes del proceso advirtieron a SEMANA que el hombre era víctima de un caso de hurto de celular y aparentemente opuso resistencia a dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, y tras negarse a entregar el aparato, le dispararon de manera indiscriminada frente a decenas de personas.

Casos de sicariato en Bogotá. Foto: SEMANA

Los investigadores avanzan en la recopilación de elementos de prueba que confirmen esta hipótesis. Los testigos revelaron detalles del crimen. El propósito es establecer con certeza qué ocurrió en ese punto de la ciudad y cuando la víctima al parecer esperaba un servicio de transporte.

La Fiscalía abrió una investigación formal por el delito de homicidio agravado, donde se advierte como hipótesis principal un presunto caso de hurto de celular, y los agentes del CTI esperan recaudar todos los elementos y evidencias necesarias para identificar a los responsables.

Mientras avanzan todos los actos urgentes que incluyen tomar declaraciones y recuperar los videos de seguridad del sector, la Fiscalía también avanza en la identificación de las personas que se encontraban en el mismo punto y hora de los hechos. Se advierte de algunos videos con el momento exacto del crimen.

La investigación la asumió el Cuerpo Técnico de Investigaciones Foto: Semana

Los vecinos del sector grabaron los segundos posteriores al crimen, donde el cuerpo del hombre de 35 años de edad quedó tendido en el piso, cerca de un paradero del sistema público de transporte; incluso desde los apartamentos se registraron fotografías de las actividades posteriores adelantadas por la Policía.

Por ahora, todo es materia de investigación; sin embargo, la hipótesis de un hurto de celular es la que resulta más contundente para los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que asumieron el proceso y todos los actos urgentes en el propósito de identificar y capturar a los responsables.