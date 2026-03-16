Policía reporta aparente ataque sicarial cerca de la Terminal El Salitre, en Bogotá; analizan otra versión

La Policía de Bogotá informó que en los últimos minutos se registró un hecho violento cerca de la Terminal de Transporte El Salitre, la más importante de la ciudad, que habría dejado herido a un hombre de aproximadamente 35 años.

Las primeras versiones indican que la víctima sería un vecino del sector y que, al parecer, fue interceptado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta por esa zona del occidente de la capital del país.

Una equivocación fatal: esta es la tesis que maneja la Fiscalía por el asesinato del empresario Gustavo Aponte, en Bogotá. Al parecer iban tras un esmeraldero

Aunque en un primer momento se reportó lo que sería un ataque sicarial en un paradero de buses, a tan solo diez cuadras de la Terminal El Salitre, las autoridades ahora analizan otra versión que podría cambiar el rumbo de esa hipótesis inicial que tuvieron sobre la mesa los investigadores detrás de ese crimen.

Fuentes de la Policía que se encuentran en la zona del ataque le explicaron a SEMANA que se analiza si la víctima de este nuevo hecho violento en Bogotá presuntamente iba a ser objetivo del robo de su celular, pero, en medio de una aparente resistencia, terminó recibiendo un disparo.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron: “El día de hoy, en la calle 24, carrera 69B-59, se presenta el homicidio de una persona entre los 35 y 40 años de edad, sobre las 2:10 p. m. La persona no ha sido identificada. El CTI asumió la investigación y se encuentra adelantando las labores pertinentes para esclarecer lo sucedido”.

Desde la Fiscalía de Bogotá confirmaron que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya se encuentra recolectando todas las pruebas necesarias para investigar quiénes serían los responsables de este nuevo ataque sicarial en la capital del país.

Hace pocas semanas, Bogotá vivió otro hecho violento después de que el empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez fueron asesinados en medio de un ataque sicarial a la salida de un gimnasio en el nororiente de la ciudad.

El asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte habría sido un error. Esta es la línea de investigación que maneja la Fiscalía y que plantea, de fondo, una vendetta entre esmeralderos. Foto: COLPRENSA

SEMANA reveló este fin de semana que la víctima de ese sicariato habría sido confundida físicamente con un esmeraldero al que le estarían haciendo cacería, en medio de la guerra silenciosa que se ha desatado entre personas involucradas en ese mundo.

Cabe recordar que en esos hechos también fueron asesinados por un francotirador Juan Sebastián Aguilar, conocido como alias Pechuga, y el esmeraldero Jesús Hernando Sánchez.