Bogotá

Implicado en robo y persecución que terminó en fatal accidente en Bogotá, utilizó cédula de un familiar para evitar su prontuario criminal

Expertos forenses examinaron al implicado, detectando su verdadera identidad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de enero de 2026, 11:51 p. m.
El accidente involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.
Un juez legalizó en días pasados la captura de José Ignacio Camargo Galvis, señalado por las autoridades como uno de los presuntos implicados en un hurto y persecución que terminó con un fatal accidente en el que murieron tres personas el pasado 15 de enero.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá informaron que este sujeto, en el momento del siniestro, proporcionó a las autoridades competentes una identificación de un familiar para evitar su prontuario criminal.

De acuerdo con el medio El Tiempo, José Ignacio se identificó en un inicio como Roberto Camargo Galvis, pasando desapercibido, pero fue gracias a un examen de dactiloscopia y algunos tatuajes que se logró su verdadera identidad.

A petición del fiscal Ricardo Bejarano Beltrán, expertos forenses examinaron al implicado, detectando que realmente se trataba de José Ignacio Camargo Galvis.

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.

