Implicado en robo y persecución que terminó en fatal accidente en Bogotá, utilizó cédula de un familiar para evitar su prontuario criminal

Un juez legalizó en días pasados la captura de José Ignacio Camargo Galvis, señalado por las autoridades como uno de los presuntos implicados en un hurto y persecución que terminó con un fatal accidente en el que murieron tres personas el pasado 15 de enero.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá informaron que este sujeto, en el momento del siniestro, proporcionó a las autoridades competentes una identificación de un familiar para evitar su prontuario criminal.

De acuerdo con el medio El Tiempo, José Ignacio se identificó en un inicio como Roberto Camargo Galvis, pasando desapercibido, pero fue gracias a un examen de dactiloscopia y algunos tatuajes que se logró su verdadera identidad.

A petición del fiscal Ricardo Bejarano Beltrán, expertos forenses examinaron al implicado, detectando que realmente se trataba de José Ignacio Camargo Galvis.

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: API

Según información divulgada por Citytv, este hombre conducía la motocicleta involucrada en el choque múltiple en la avenida carrera 68 con calle 72 en la localidad de Engativá. Este aparatoso accidente dejó como víctimas fatales a dos adultos mayores y a su acompañante.

Aunque la captura fue legalizada el pasado 17 de enero, el proceso judicial contra este sujeto avanza de forma limitada debido a las graves lesiones que sufrió en el siniestro, por lo que permanece bajo pronóstico reservado.

Además, las autoridades señalaron que esta condición ha impedido la realización de las demás audiencias preliminares, mientras recibe atención médica, y añadieron que el detenido registra antecedentes por hurto, los cuales serán analizados en el marco de la investigación penal.

En el automóvil particular viajaban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Mientras que la tercera persona que murió en este trágico hecho fue uno de los presuntos delincuentes cuando se encontraba en el hospital recibiendo atención médica.