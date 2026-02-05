Bogotá

Policía revela prueba de embriaguez del joven de 20 años que arrolló a una mujer y le causó la muerte en Bogotá

El hombre permanece vinculado al proceso judicial.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de febrero de 2026, 11:00 p. m.
Así quedó la escena tras lo que fue el grave accidente
Así quedó la escena tras lo que fue el grave accidente Foto: API

Avanzan las investigaciones del trágico accidente que dejó una mujer muerta en Bogotá, en la tarde del miércoles 4 de febrero, en la calle 63, en la localidad de Teusaquillo.

El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de Bogotá, habló de este siniestro que involucró a un joven de 20 años, quien manejaba una camioneta de color negro que se pasó el semáforo en rojo.

Video muestra el momento exacto del accidente que dejó una mujer muerta en Bogotá; habla testigo: “La señora empujó a los niños”

Este hombre embistió una moto y se llevó por delante a la mujer de 60 años, causándole la muerte, y el vehículo terminó estrellándose contra las rejas de una casa del sector.

Parra mencionó que el joven, cuya identidad se reserva, permanece vinculado al proceso judicial, luego de que se le realizara la prueba de embriaguez en el momento de los hechos.

Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país.
Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país. Foto: API

“Efectivamente, es un hecho que afecta a toda la comunidad. El conductor involucrado, por parte de la Policía de Tránsito, realizó la respectiva prueba de embriaguez, la cual arrojó un resultado negativo. Esto no lo exime de su responsabilidad”, dijo el oficial en Noticias RCN.

Pese a que en el momento del siniestro este hombre no estaba en estado de alcoholemia, las autoridades fueron enfáticas en señalar que esto no lo exime de su actuar.

Así fue el accidente

En el momento del siniestro, la mujer iba en compañía de dos niños, de 6 y 11 años, quienes serían sus nietos. Incluso, circula una fotografía en redes sociales en la que se ve a los menores sentados contra una pared tras el accidente.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención fue la forma en la que la adulta mayor habría salvado a los pequeños, una acción que ha sido calificada como heroica.

La mujer alcanzó a ver el momento en el que la camioneta se llevó por delante al motociclista y fue justo ahí cuando empujó a los niños para salvarles la vida, según testimonios recogidos por el medio local CityTV.

