Video muestra el momento exacto del accidente que dejó una mujer muerta en Bogotá; habla testigo: “La señora empujó a los niños”

Al parecer, la fallecida sería abuela de dos niños que iban con ella y a quienes salvó en una acción heroica.

Redacción Nación
5 de febrero de 2026, 12:06 p. m.
Imágenes del momento en el que se registró el grave siniestro.
Imágenes del momento en el que se registró el grave siniestro. Foto: API

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles, 4 de febrero, en la calle 63, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. El hecho dejó a una mujer muerta y a otras tres personas heridas.

Según se ha podido conocer hasta el momento, el siniestro se habría desatado debido a que una camioneta de color negro, que al parecer era manejada por un joven de 20 años, se pasó un semáforo en rojo.

Así quedó la escena tras lo que fue el grave accidente.
Así quedó la escena tras lo que fue el grave accidente. Foto: API

Todo quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad del sector; en este se ve a un camión sobre la vía, aparentemente esperando a que el semáforo cambie.

En ese momento, los vehículos de más adelante comenzaron a pasar y es entonces cuando llega la camioneta a toda velocidad. En la grabación se ve cuando embiste a un motociclista y, posteriormente, se lleva por delante a una adulta mayor, quien iba con dos niños.

Van dos muertos en accidentes de tránsito en Bogotá: así ocurrieron los hechos este domingo 1 de febrero

Cristian Rincón, otro motociclista que estaba en el sitio, contó los momentos de pánico que se vivieron en esta zona de la capital del país. “Yo me alcancé a tirar, a agachar; el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”, relató en diálogo con City Tv.

Este hombre vio el momento exacto en el que el vehículo acabó con la vida de la mujer, quien en una acción heroica alcanzó a salvar a los pequeños con los que iba.

La señora empujó a los niños. El carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora“, explicó.

Entre otros detalles, Rincón aseguró que el conductor del automotor estaba escuchando música a todo volumen y venía a una alta velocidad, por lo que no se descarta un exceso de la misma.

Yo hablé con el dueño del carro, me dijo que venía de almorzar”, agregó el testigo.

El coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, precisó que, además del conductor de 20 años, en la camioneta también iba otro joven de 19 años de edad.

Estas dos personas fueron llevadas hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en donde se escucharon sus versiones y se adelantan los procesos correspondientes.

El conductor de la moto que fue embestido se encuentra con graves heridas y tuvo que ser llevado a un centro médico, donde se está recuperando. Los dos niños, quienes iban aparentemente con su abuela, también fueron revisados.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió en este grave accidente de tránsito.

