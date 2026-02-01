Van dos muertos en accidentes de tránsito en Bogotá: así ocurrieron los hechos este domingo 1 de febrero

Trágico domingo, 1 de febrero, en Bogotá, luego de que las autoridades de tránsito reportaran que dos personas han muerto en accidentes ocurridos en diferentes puntos de la ciudad.

Siendo las 4:40 a. m., desde Movilidad reportaron que se había presentado un fuerte accidente en la localidad de Kennedy, que dejó a un ciclista muerto.

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy, entre camioneta, automóvil y ciclista fallecido en la carrera 82F con calle 5A sur. Se asigna unidad de Tránsito, grupo de criminalística en desplazamiento”, informaron puntualmente sobre ese accidente.

Habían pasado pocas horas y luego anunciaron la muerte, esta vez de un motociclista, en la localidad de San Cristóbal.

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de San Cristóbal, entre bus zonal y motociclista fallecido en la calle 40A sur con carrera 7B este. Se asigna unidad de Tránsito, grupo de criminalística en desplazamiento. Bomberos en el punto”, reportaron desde Movilidad, siendo las 5:42 a. m. de este domingo 1 de febrero.

A esta hora, unidades de criminalística hacen presencia en los lugares de los accidentes para llevar a cabo el levantamiento de los dos cuerpos y dar apertura a las respectivas investigaciones.

Además, el grupo guía del Distrito realiza el monitoreo de las condiciones de movilidad en ambos sectores para evitar trancones.

Por otra parte, el pasado viernes, 30 de enero, se presentó un violento accidente de tránsito en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Ese día, una moto en la que se movilizaban dos personas chocó violentamente contra una camioneta de color negro.

Imágenes del accidente en el barrio Modelia, en Bogotá. Foto: Tomadas de la cuenta en X: @vicman093

En imágenes de una cámara de seguridad del sector se observa que, de un momento a otro, el conductor de la moto hizo caso omiso a un pare en una concurrida vía del barrio Modelia, y fue en ese instante que fue impactado por la camioneta que venía a alta velocidad, tal como lo muestra el video que se viralizó en redes sociales.

En ese siniestro vial, una persona murió y otra quedó herida.