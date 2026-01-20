Vehículos

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

La NHTSA investiga accidentes en los que se han visto involucrados vehículos de salvamento que han cambiado los módulos originales y han optado por un fabricante chino.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

20 de enero de 2026, 1:41 p. m.
Algunos vehículos de salvamento incorporan las piezas de un fabricante chino que está siendo investigado.
Algunos vehículos de salvamento incorporan las piezas de un fabricante chino que está siendo investigado. Foto: Getty Images

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) está emitiendo una "advertencia urgente" a los compradores y propietarios de automóviles usados, ​​luego de que dos conductores más murieran en accidentes en diciembre debido a infladores de bolsas de aire chinos “de calidad inferior y peligrosos” que probablemente sean importados ilegalmente.

Ford y BYD planean alianza que llevó al gobierno de Estados Unidos a irse contra la fabricante china: “Depredador de precios”
La máxima distinción de seguridad vehicular ya tiene ganadores en América Latina.
Los vehículos de salvamento que han sido reparados pueden incorporar los sistemas de bolsas de aire en cuestión. Foto: Getty Images

Según informó la organización, la NHTSA tiene conocimiento de 10 accidentes con resultado de muerte o lesiones graves debido a la rotura de infladores de bolsas de aire de repuesto fabricados en China por Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd., también conocida como DTN, y probablemente importados ilegalmente a Estados Unidos.

“Ocho conductores fallecieron en accidentes en los que, de otro modo, habrían sobrevivido, mientras que otros dos sufrieron lesiones graves. En todos estos vehículos, se reemplazaron las bolsas de aire originales por otras de mala calidad tras un accidente anterior”, explicó.

Aunque todos los accidentes conocidos han ocurrido en vehículos Chevrolet Malibu y Hyundai Sonata, la mayoría con títulos de salvamento o reconstruidos, la NHTSA no tiene información para confirmar que el riesgo se limita a estas marcas y modelos.

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 20 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Vehículos

Rota el pico y placa en Bogotá este lunes 19 de enero: así operará la restricción en la capital

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este lunes, 19 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Vehículos

¿Se puede prender un carro híbrido o eléctrico empujado? Esto es lo que no debe hacer para evitar dañar el vehículo

Nación

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

Vehículos

Los carros ganadores del ‘Women’s Worldwide Car of the Year’, el único galardón entregado por mujeres: se venden en Colombia

Vehículos

Los casos en los que se debe desactivar el airbag: esta es la forma correcta de hacerlo y los tipos de bolsas de aire que existen

Mundo

Nissan alerta a propietarios de 84.000 vehículos Sentra, Pathfinder e Infiniti, en EE.UU., por defecto que preocupa a sus clientes

Empresas

Reconocida marca de autos, con presencia en Colombia, retirará del mercado más de 38.000 vehículos; este es el motivo

Estos infladores de bolsas de aire, peligrosos y de baja calidad, fallaron en accidentes, lanzando grandes fragmentos metálicos al pecho, cuello, ojos y rostro de los conductores, según la NHTSA, entidad que tiene una investigación abierta sobre estos infladores DTN.

Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante 2025: estos son los modelos más buscados
El airbag es una de las partes más importantes del vehículo en materia de seguridad
Según la NHTSA, un fabricante chino de airbags está bajo la lupa por reiterados incidentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

La NHTSA ha alertado al sector de reparación de automóviles para que esté atento a estos infladores peligrosos y le notifique de inmediato cualquier información adicional que tenga sobre estos infladores de baja calidad.

“Como DTN ha reconocido en su sitio web, la venta de estos infladores está prohibida en Estados Unidos. Quienquiera que los traiga al país e instale está poniendo en peligro a las familias estadounidenses", señaló la organización.

La NHTSA recomendó a los propietarios y compradores de vehículos usados que revisen el historial de su vehículo y se aseguren de que cuenten con infladores de bolsas de aire originales. Si su vehículo ha estado involucrado en un accidente anterior donde se activó la bolsa de aire, debe inspeccionarse de inmediato para garantizar que sea un reemplazo legítimo equivalente al original.

“Si un vehículo tiene un título de salvamento o reconstruido, es especialmente urgente que se inspeccione para detectar la presencia de alguno de estos infladores. Si se detecta que el vehículo tiene uno de estos infladores DTN, no debe conducirse hasta que se reemplace con piezas originales", advirtió la NHTSA.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026; hay que alistar el bolsillo
Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.
Las autoridades en estados unidos pidieron a los propietarios de vehículos usados revisar si han tenido accidentes y si las bolas de aire son las originales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si un propietario o comprador no conoce el historial del vehículo, debe obtener un informe histórico y hacer que un mecánico o concesionario de buena reputación inspeccione el vehículo si ha estado involucrado en un accidente anterior con despliegue de bolsa de aire.

Más de Vehículos

Accidente de auto

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

Conozca las vías donde se presenta mayor congestión y las alternativas para evitar el trancón.

Movilidad en Bogotá para este martes, 20 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Pico y placa en Bogotá.

Rota el pico y placa en Bogotá este lunes 19 de enero: así operará la restricción en la capital

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este lunes, 19 de enero: estos son los carros con restricción

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Arrancar un carro empujado.

¿Se puede prender un carro híbrido o eléctrico empujado? Esto es lo que no debe hacer para evitar dañar el vehículo

El proyecto ALO Sur contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9,5 km y una segunda calzada de 9,5 km.

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

El camino hacia su carro a crédito en Bogotá: Pasos y requisitos para obtener su vehículo ideal.

Los carros ganadores del ‘Women’s Worldwide Car of the Year’, el único galardón entregado por mujeres: se venden en Colombia

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

¿Habrá nuevos impuestos para carros híbridos fabricados en China? La Unión Europea le pone el pecho a los rumores

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Nuevos aranceles para carros eléctricos entre China y Canadá tienen luz verde: llegarán más baratos

Noticias Destacadas