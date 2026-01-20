“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) está emitiendo una "advertencia urgente" a los compradores y propietarios de automóviles usados, ​​luego de que dos conductores más murieran en accidentes en diciembre debido a infladores de bolsas de aire chinos “de calidad inferior y peligrosos” que probablemente sean importados ilegalmente.

Los vehículos de salvamento que han sido reparados pueden incorporar los sistemas de bolsas de aire en cuestión. Foto: Getty Images

Según informó la organización, la NHTSA tiene conocimiento de 10 accidentes con resultado de muerte o lesiones graves debido a la rotura de infladores de bolsas de aire de repuesto fabricados en China por Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd., también conocida como DTN, y probablemente importados ilegalmente a Estados Unidos.

“Ocho conductores fallecieron en accidentes en los que, de otro modo, habrían sobrevivido, mientras que otros dos sufrieron lesiones graves. En todos estos vehículos, se reemplazaron las bolsas de aire originales por otras de mala calidad tras un accidente anterior”, explicó.

Aunque todos los accidentes conocidos han ocurrido en vehículos Chevrolet Malibu y Hyundai Sonata, la mayoría con títulos de salvamento o reconstruidos, la NHTSA no tiene información para confirmar que el riesgo se limita a estas marcas y modelos.

Estos infladores de bolsas de aire, peligrosos y de baja calidad, fallaron en accidentes, lanzando grandes fragmentos metálicos al pecho, cuello, ojos y rostro de los conductores, según la NHTSA, entidad que tiene una investigación abierta sobre estos infladores DTN.

Según la NHTSA, un fabricante chino de airbags está bajo la lupa por reiterados incidentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

La NHTSA ha alertado al sector de reparación de automóviles para que esté atento a estos infladores peligrosos y le notifique de inmediato cualquier información adicional que tenga sobre estos infladores de baja calidad.

“Como DTN ha reconocido en su sitio web, la venta de estos infladores está prohibida en Estados Unidos. Quienquiera que los traiga al país e instale está poniendo en peligro a las familias estadounidenses", señaló la organización.

La NHTSA recomendó a los propietarios y compradores de vehículos usados que revisen el historial de su vehículo y se aseguren de que cuenten con infladores de bolsas de aire originales. Si su vehículo ha estado involucrado en un accidente anterior donde se activó la bolsa de aire, debe inspeccionarse de inmediato para garantizar que sea un reemplazo legítimo equivalente al original.

“Si un vehículo tiene un título de salvamento o reconstruido, es especialmente urgente que se inspeccione para detectar la presencia de alguno de estos infladores. Si se detecta que el vehículo tiene uno de estos infladores DTN, no debe conducirse hasta que se reemplace con piezas originales", advirtió la NHTSA.

Las autoridades en estados unidos pidieron a los propietarios de vehículos usados revisar si han tenido accidentes y si las bolas de aire son las originales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si un propietario o comprador no conoce el historial del vehículo, debe obtener un informe histórico y hacer que un mecánico o concesionario de buena reputación inspeccione el vehículo si ha estado involucrado en un accidente anterior con despliegue de bolsa de aire.