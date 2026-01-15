Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante 2025: estos son los modelos más buscados

La venta de carros híbridos en Colombia sigue creciendo, al punto que en 2025 este segmento registró cifras bastante alentadoras para la industria automotriz.
Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) consolidados por Fenalco y la Andi, este segmento cerró 2025 con un crecimiento del 59 % frente a lo logrado en 2024, gracias a las 67.899 unidades que se matricularon durante el año pasado
En solo diciembre de 2025, según el informe, la venta de vehículos híbridos creció en un 49,5% con 8.381 unidades registradas respecto al mismo mes del 2024, lo que representó el 28 % sobre el total de vehículos vendidos en el último mes del año.
Al igual que sucedió con la venta de carros eléctricos, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y pick-ups, y los mayores incrementos de matrículas se presentaron en Cartago (4.900%), Sincelejo (167%) y Tunja (159%).
Las marcas de carros híbridos que más se vendieron en diciembre de 2025
Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes diciembre fueron: Suzuki, Mazda, Renault, Kia y Hyundai con participaciones de mercado en el orden de 16,2 %, 13,4 %, 10,3 %, 8,1% y 8,1% representando el 56,2% del total de vehículos híbridos matriculados en el último mes del año.
- SUZUKI: 1.357 unidades.
- MAZDA: 1.121.
- RENAULT: 863.
- KIA: 683.
- HYUNDAI: 682.
- TOYOTA: 472.
- FORD: 416.
- NISSAN: 395.
- CUPRA: 303.
- MERCEDES BENZ: 282.
- BMW: 239.
- PEUGEOT: 228.
- SUBARU: 215.
- BYD: 172.
- JEEP: 137.
- DEEPAL: 122.
- CHANGAN: 120.
- GREAT WALL: 112.
- CHERY: 112.
- AUDI: 88.
Las marcas de carros híbridos que más se vendieron en 2025
Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y diciembre fueron: Toyota, Suzuki, Mazda, Renault y Kia con participaciones de mercado en el orden 18,3 %, 16,9 %, 13,2 %, 8,7 % y 7,6 % representando el 64,7% del total de vehículos híbridos matriculados en el año 2025.
- TOYOTA: 12.407 unidades.
- SUZUKI: 11.485.
- MAZDA: 8.966.
- RENAULT: 5.915.
- KIA: 5.181.
- HYUNDAI: 5.140.
- FORD: 2.871.
- NISSAN: 2.581.
- MERCEDES BENZ: 2.158.
- SUBARU: 1.514.
- BMW: 1.416.
- CUPRA: 1.288.
- PEUGEOT: 982.
- CHERY: 910.
- CHANGAN: 742.
- JEEP: 699.
- BYD: 557.
- FOTON: 538.
- GREAT WALL: 501.
- AUDI: 491.
Los carros híbridos más vendidos en diciembre de 2025
En el mes de diciembre las participaciones por línea fueron: Mazda Cx-30 con el 10,1 %, Suzuki Swift con el 6,9 %, Renault Arkana con el 4,8 %, Nissan X-Trail con el 4,7 % y Kia Stonic con el 4,4 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 30,9% del total de vehículos híbridos matriculados en el último mes del año.
- MAZDA CX-30: 850 unidades.
- SUZUKI SWIFT: 576.
- RENAULT ARKANA: 401.
- NISSAN X-TRAIL: 395.
- KIA STONIC: 368.
- FORD TERRITORY: 345.
- HYUNDAI KONA: 323.
- HYUNDAI TUCSON: 299.
- RENAULT DUSTER: 298.
- SUZUKI FRONX: 287.
- SUZUKI NEW SCROSS: 277.
- PEUGEOT 2008: 228.
- CUPRA FORMENTOR: 221.
- KIA NIRO: 198.
- TOYOTA YARIS CROSS: 188.
- TOYOTA COROLLA CROSS: 168.
- RENAULT KOLEOS: 164.
- MAZDA 3: 163.
- BYD SONG PLUS: 159.
- JEEP AVENGER: 136.
Los carros híbridos más vendidos en 2025
Entre enero y diciembre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con 10,6 %, Mazda CX-30 con el 10,5 %, Suzuki Swift con el 6,2 %, Renault Arkana con el 5,5 % y Suzuki Fronx con el 4,0 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 36,9% del total de vehículos híbridos matriculados en el año 2025.
- TOYOTA COROLLA CROSS: 7.197 unidades.
- MAZDA CX-30: 7.144.
- SUZUKI SWIFT: 4.225.
- RENAULT ARKANA: 3.765.
- SUZUKI FRONX: 2.736.
- NISSAN X-TRAIL: 2.581.
- SUZUKI NEW SCROSS: 2.569.
- TOYOTA COROLLA: 2.508.
- HYUNDAI KONA: 2.500.
- HYUNDAI TUCSON: 2.292.
- TOYOTA YARIS CROSS: 2.084.
- FORD ESCAPE: 1.994.
- KIA NIRO: 1.817.
- KIA STONIC: 1.760.
- KIA SPORTAGE: 1.603.
- RENAULT DUSTER: 1.302.
- MAZDA 3: 1.197.
- CUPRA FORMENTOR: 1.103.
- SUZUKI GRAND VITARA: 1.000.
- PEUGEOT 2008: 982.