Vehículos híbridos enchufables y no enchufables: cuáles son sus ventajas y desventajas en Colombia

El mercado de vehículos híbridos es cada vez más notable en el país. De acuerdo con el último boletín emitido por Fenalco y la ANDI, entre los meses de enero y abril del 2026 se matricularon un total de 7.476 unidades híbridas en el país, creciendo a un porcentaje del 76.1% en comparación con lo registrado durante el mismo periodo del año 2025.

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Estos tipos de modelos, ya sean enchufables como no enchufables, se están convirtiendo en opciones llamativas para aquellos ciudadanos que optan por carros más tecnológicos, ambientales y eficientes.

No obstante, no muchas personas saben distinguir las ventajas y desventajas que cada una de estas tecnologías ofrece. Por lo que marcas de automóviles que lideran el sector comentan las diferencias de ambos modelos híbridos

Características de un auto híbrido enchufable

De acuerdo con la empresa de automóviles alemana Mercedes-Benz, un vehículo híbrido enchufable (PHEV) es un modelo que funciona para movilizarse por trayectos de hasta 100 km en modo completamente eléctrico, el cual es ideal para aquellos desplazamientos diarios que realice el conductor en la ciudad.

La manera en la que puede mantener este recorrido es por medio de la combinación de un motor de combustión interna con uno eléctrico, acompañado de una batería de gran capacidad.

Generic electric car charging on a city street Los carros híbridos enchufables permiten recorrer trayectos urbanos en modo 100% eléctrico y reducir el consumo de combustible. Foto: Getty Images

La batería que se encuentra adentro del vehículo es recargada por medio de una fuente de energía externa, ya sea una toma doméstica o una estación de carga.

Un auto híbrido enchufable permite conducir por trayectos urbanos sin generar alguna emisión y a la vez ahorra el combustible del motor al priorizar el eléctrico en distancias de hasta 100 km y con una velocidad máxima de 140 km/h.

Características de un auto híbrido no enchufable

Mercedes comenta que un vehículo híbrido no enchufable (MHEV) posee un sistema eléctrico de apoyo que ayuda al motor de combustión del carro.

Asimismo, el modelo tiene una batería de 48 V que recarga por su cuenta de manera automática mientras el carro se encuentra en conducción, por lo que no requiere de una fuente externa.

El sistema eléctrico de un carro híbrido no enchufable permite reducir las emisiones, sobre todo cuando el vehículo realiza una maniobra de arranque o de frenado. Su uso es ideal para trayectos mixtos o largos.

¿Cuál es la mejor opción?

Escoger entre un vehículo híbrido enchufable y uno no enchufable depende bastante de los hábitos de conducción por parte del conductor, ya sean los trayectos que realice y el acceso a infraestructura de carga eléctrica.

Si un ciudadano vive en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali y realiza diariamente recorridos de media o larga distancia, lo preferible es utilizar un vehículo híbrido con enchufe, ya que al operar en modo 100% eléctrico hasta 100 kilómetros, reduce de manera significativa el consumo de combustible. No obstante, necesita de una fuente de carga externa para poder seguir funcionando con normalidad.

En cambio, si la persona hace viajes largos fuera de las ciudades del país y no tiene a su disposición un cargador externo, lo recomendable es adquirir un vehículo híbrido no enchufable, ya que está capacitado para recuperar energía durante sus recorridos. Sin embargo, no genera una conducción 100% eléctrica.