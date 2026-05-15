Tabla de posiciones en Copa BetPlay tras la remontada de Millonarios a Patriotas

Este viernes, 15 de mayo de 2026, Millonarios venció 3-2 a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja. Fue por la tercera fecha del grupo B en la Copa BetPlay, en su fase 1A que reúne a los equipos eliminados de Liga y Torneo.
Millonarios le dio vuelta al marcador tras ir dos veces por debajo. Cuando el reloj marcaba 90+3′, y el resultado parcial iba 2-2, Rodrigo Contreras cobró un magistral tiro libre y encajó un golazo que le dio los tres puntos al embajador.
🔵🏆¡Con un tremendo golazo de Rodrigo Contreras, Millonarios le remonta sobre el final a Patriotas!— Win Sports (@WinSportsTV) May 16, 2026
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Tabla de posiciones en Copa BetPlay: Millonarios derrotó a Patriotas
Millonarios es líder del grupo B con seis puntos, seguido por Llaneros que tiene tres y Patriotas que ostenta dos. Boyacá Chicó y Atlético FC cierran la zona con apenas un punto.
|#
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Millonarios F.C.
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|2
|Llaneros F.C.
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|Patriotas F.C.
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|4
|Boyacá Chicó F.C.
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|5
|Atlético F.C.
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
Cabe recordar que en esta fase de grupos de la Copa BetPlay, que reúne a los eliminados de liga y torneo, clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada una de las cuatro zonas.
En su próximo partido de Copa BetPlay, Millonarios recibirá en Bogotá a Boyacá Chicó el 23 de mayo. Patriotas, por su parte, tendrá jornada de descanso en la programación de la cuarta fecha.
Deportivo Cali goleó a Boca Juniors de Cali
Antes del partido entre Patriotas y Millonarios, Deportivo Cali hizo lo propio ante Boca Juniors (Cali). Los azucareros ganaron por 5-1 en una verdadera goleada que le da un empuje anímico al equipo dirigido por Rafael Dudamel.
Así las cosas, Deportivo Cali lidera el grupo A de la Copa BetPlay con seis puntos, seguido por Boca Juniors de Cali que tiene cuatro. Tercero es Bucaramanga con tres, cuarto Alianza FC con uno, y Real Santander cierra la zona con cero.
|#
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Deportivo Cali
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|2
|Boca Juniors de Cali
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|3
|Atlético Bucaramanga
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|+3
|4
|Alianza Valledupar F.C.
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|5
|Real Santander S.A.
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
Queda un partido por jugarse este viernes, y será entre Orsomarso y Deportivo Independiente Medellín en el estadio Daniel Villa Zapata. Corresponde al grupo C de la competencia que comparten con Leones, Cúcuta y Fortaleza.