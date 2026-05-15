Tabla de posiciones en Copa BetPlay tras la remontada de Millonarios a Patriotas

Este viernes, 15 de mayo de 2026, Millonarios venció 3-2 a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja. Fue por la tercera fecha del grupo B en la Copa BetPlay, en su fase 1A que reúne a los equipos eliminados de Liga y Torneo.

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Millonarios le dio vuelta al marcador tras ir dos veces por debajo. Cuando el reloj marcaba 90+3′, y el resultado parcial iba 2-2, Rodrigo Contreras cobró un magistral tiro libre y encajó un golazo que le dio los tres puntos al embajador.

🔵🏆¡Con un tremendo golazo de Rodrigo Contreras, Millonarios le remonta sobre el final a Patriotas!



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Tabla de posiciones en Copa BetPlay: Millonarios derrotó a Patriotas

Millonarios es líder del grupo B con seis puntos, seguido por Llaneros que tiene tres y Patriotas que ostenta dos. Boyacá Chicó y Atlético FC cierran la zona con apenas un punto.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Millonarios F.C. 6 2 2 0 0 4 2 +2 2 Llaneros F.C. 3 2 1 0 1 3 1 +2 3 Patriotas F.C. 2 3 0 2 1 3 4 -1 4 Boyacá Chicó F.C. 1 1 0 1 0 0 0 +0 5 Atlético F.C. 1 2 0 1 1 1 4 -3

Cabe recordar que en esta fase de grupos de la Copa BetPlay, que reúne a los eliminados de liga y torneo, clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada una de las cuatro zonas.

En su próximo partido de Copa BetPlay, Millonarios recibirá en Bogotá a Boyacá Chicó el 23 de mayo. Patriotas, por su parte, tendrá jornada de descanso en la programación de la cuarta fecha.

Deportivo Cali goleó a Boca Juniors de Cali

Antes del partido entre Patriotas y Millonarios, Deportivo Cali hizo lo propio ante Boca Juniors (Cali). Los azucareros ganaron por 5-1 en una verdadera goleada que le da un empuje anímico al equipo dirigido por Rafael Dudamel.

Así las cosas, Deportivo Cali lidera el grupo A de la Copa BetPlay con seis puntos, seguido por Boca Juniors de Cali que tiene cuatro. Tercero es Bucaramanga con tres, cuarto Alianza FC con uno, y Real Santander cierra la zona con cero.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Deportivo Cali 6 2 2 0 0 7 1 +6 2 Boca Juniors de Cali 4 3 1 1 1 5 6 -1 3 Atlético Bucaramanga 3 2 1 0 1 5 2 +3 4 Alianza Valledupar F.C. 1 1 0 1 0 1 1 +0 5 Real Santander S.A. 0 2 0 0 2 0 8 -8

Queda un partido por jugarse este viernes, y será entre Orsomarso y Deportivo Independiente Medellín en el estadio Daniel Villa Zapata. Corresponde al grupo C de la competencia que comparten con Leones, Cúcuta y Fortaleza.