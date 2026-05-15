Este viernes, 15 de mayo de 2026, Roger Martínez se reportó con gol en su equipo, Al-Taawon FC de la primera división de Arabia Saudí. La anotación llegó a los 66′ del segundo tiempo, de penal, y agrandó aún más la polémica.

🇨🇴 GOOOL de Roger Martínez. El colombiano marcó el 1-1 de #AlTaawoun en su visita a #AlRiyadh, al 67’



👀 Es la anotación #23 del delantero en los 31 partidos disputados que va de la Liga de Arabia pic.twitter.com/YxXRRMclvc — Pipe Sierra (@PSierraR) May 15, 2026

Cabe recordar que Martínez explotó contra el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, por su no inclusión en la prelista del combinado nacional al Mundial 2026. El mensaje, escrito por Roger en sus redes sociales, se volvió noticia.

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La polémica de Roger Martínez y la Selección Colombia

Apenas salió la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia, para el Mundial 2026, Roger Martínez escribió en la historia de su cuenta de Instagram: “Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos, y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”.

Y añadió: “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo más de lo mismo, pero ahí weee”.

Mensaje de Roger Martínez por no ser llamado a la Selección Colombia en la prelista de 55 rumbo al Mundial 2026. Foto: Captura de IG (Roger Martínez)

Dicho mensaje de Roger Martínez despertó todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados en Colombia. Entre críticas, posiciones a favor y cuestionamientos, el nombre del delantero de 31 años se volvió tendencia.

Cabe recordar que Roger Martínez sí ha hecho parte de los llamados de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Sin embargo, la última vez que integró una convocatoria data de varios meses atrás.

Fue tanta la polémica con Roger , que hasta quienes lo manejan, Agencia Proezas, emitieron un comunicado oficial en sus redes sociales, cuestionando la no inclusión del delantero en la prelista al Mundial 2026.

“En Colombia se habla de ‘rosca’ pero también es importante hablar de valores y principios. Roger siempre se mata por su selección. Ama a su selección y hoy está más que dolido: está defraudado”, arranca el extenso pronunciamiento.

Tras una extensa serie de argumentos, cerraron con: “Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad”.

Lista de delanteros en la prelista de Selección Colombia

Ante la ausencia de Roger Martínez entre los atacantes de La Tricolor, y otros jugadores que quedaron por fuera y también fueron tendencia, estos son los delanteros de Lorenzo en la prelista: