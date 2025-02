Jugador de Selección Colombia revela que su club no lo quería y se fue: “No hubo esfuerzo”

La gran mayoría de jugadores en la Selección Colombia se desempeñan en ligas extranjeras. Néstor Lorenzo , entrenador de la tricolor, tiene una amplia lista de nombres para elegir. No obstante, a veces la situación de los futbolistas en los clubes no es 100% conocida.

“Tenía que cambiar de aires, ya necesitaba hacerlo, por eso preferí seguir mi carrera en otro lado (...) No hicieron un esfuerzo en que me quedara, yo quería quedarme y se lo transmití a muchas personas, pero a lo que voy es que no hicieron un esfuerzo, como que no sentí que me querían”, arrancó afirmando el colombiano.