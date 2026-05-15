Lucas González no se arruga con Atlético Nacional: lanzó mensaje a horas de la semifinal

Deportes Tolima calienta motores para el partido de ida por las semifinales de la Liga BetPlay. Este sábado, desde las 6:00 de la tarde, estará enfrentando a Atlético Nacional en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Los verdolagas son favoritos por su cabalgata en el ‘todos contra todos’ y la ventaja de terminar la serie como locales, pero Tolima viene de ganar los dos partidos de su llave contra Deportivo Pasto en cuartos de final.

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Lucas González ha estado recibiendo elogios de la prensa deportiva y quiere tomar revancha de lo que sucedió el semestre pasado, cuando fueron superados en la final por el Junior de Barranquilla.

A pesar del favoritismo de Nacional, en el cuerpo técnico del Deportes Tolima hay plena confianza por el trabajo hecho y la buena imagen que están dejando en la Copa Libertadores 2026.

Lucas González, director técnico del Deportes Tolima. Foto: Cristian Bayona

El mensaje de Lucas González

Lucas González habló en las horas previas a la semifinal contra Atlético Nacional y lanzó un mensaje para toda la afición que todavía no ha comprado su boleta.

“Cuando la gente nos acompaña, el equipo normalmente responde. Acompañenos, disfruten del equipo que no siempre se vive el presente que estamos viviendo”, apuntó.

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Específicamente sobre el duelo ante Nacional, dijo: “Estamos fuertes. Estamos fuertes y tenemos ilusión de este partido y también para lograr la clasificación en Copa Libertadores”.

Lucas pidió a la hinchada que “crean en nosotros” y en todo lo que se está haciendo de puertas para adentro. “Tenemos buen equipo y vamos a darlo todo para intentar conseguir los objetivos”.

El estratega bogotano no quiso entrar en detalles por sus declaraciones del pasado domingo, en las que cuestionó los comportamientos de Jonathan Risueño (DT del Pasto). “Que hable el equipo en la cancha, nosotros somos menos importantes”, señaló.

Hora y canal para ver Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Deportes Tolima espera una gran afluencia de público al Estadio Manuel Murillo Toro, donde se vivirá una fiesta por la ida de las semifinales.

El partido arrancará sobre las 6:00 p. m. en Ibagué y será transmitido en la señal de Win Sports +, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay.

Justo después se estará disputando la otra semifinal en Bogotá. Independiente Santa Fe recibirá como local al Junior de Barranquilla en un duelo que ya se dio este año en el marco de la Superliga BetPlay, misma que quedó en manos del conjunto cardenal.