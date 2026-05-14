Semifinales de Liga BetPlay 2026-I: fecha y hora confirmada del Tolima vs. Nacional y Santa Fe vs. Junior

Se aproxima el Mundial 2026 y la definición de la Liga BetPlay del primer semestre se debe hacer antes de que inicie la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

No hay tiempo que perder para Dimayor, así como para los cuatro elencos que se clasificaron a las semifinales tras haber superado las llaves que se sortearon de cuartos de final. En el camino quedaron Deportivo Pasto, Inter de Bogotá, América de Cali y Once Caldas.

El listado de figuras de Liga BetPlay que llamó Lorenzo a Colombia para el Mundial 2026

La tabla de la reclasificación tras los triunfos de Atlético Nacional, Santa Fe y Tolima, y empate del Junior

En busca del título permanecen Deportes Tolima, que se enfrentará a Atlético Nacional, e Independiente Santa Fe, que se verá con Junior de Barranquilla.

Este jueves, 14 de mayo, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano hizo el anuncio que se estaba esperando: día y hora de esos partidos, además de dónde empezaría la llave y quién remataría en su casa por el paso a la final.

Según lo publicado, ambos juegos de la semifinal ida serán el sábado 16 de mayo. Uno en el turno de las 6:00 p.m., mientras el otro sobre las 8:30 p.m.

Programación semifinales Liga BetPlay 2026-I Foto: Dimayor

A Deportes Tolima e Independiente Santa Fe les corresponderá jugar primero como locales en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y El Campín de Bogotá, respectivamente.

Días después, la localía se va a invertir, para que el Atanasio Girardot de Medellín y el Romelio Martínez de Barranquilla sean testigos del desenlace de las semifinales.

¿Y la vuelta?

De momento, la Dimayor dio la programación de los primeros partidos. Una vez acaben los mismos el sábado, se sabrá si la vuelta se va a jugar a mediados de la semana siguiente (19-20 y 21 de mayo) o el fin de semana del 23 y 24 de mayo.

Hay que tener en cuenta que Santa Fe, representante de Colombia en Copa Libertadores, tiene programado jugar ante Platense por la fecha 5 el próximo martes, 19 de mayo a las 7:00 p.m.

Santa Fe contra Platense. En Bogotá se enfrentarán por Copa Libertadores. Foto: Oficial Santa Fe

Deportes Tolima también está en torneo internacional y juega el martes próximo contra Coquimbo Unido. Junior de Barranquilla, por su parte, estará enfrentando a Sporting Cristal el miércoles 20 del mes en curso.

Que esos juegos de Copa Libertadores estén ya organizados por Conmebol hace que quede casi definido que las vueltas se disputarán hasta el próximo fin de semana y la final quede prevista para la semana del 26 de mayo (ida) y el 30 de mayo (vuelta).

Trofeo de la Liga BetPlay Foto: Mariano Vimos

Los cuatro clubes que jugarán por el paso a la final han llevado un buen rendimiento a lo largo del primer semestre. Tal vez el que menos constante haya sido es Santa Fe, pero ante América dio una muestra de fútbol que pone a temblar a sus contrarios.

El favorito de muchos es Nacional, que de no coronarse firmará un rotundo fracaso al no haber avanzado en Copa Sudamericana a inicio del año. También hay presión sobre Junior por la nómina que tiene, misma que en Libertadores fue eliminada prematuramente.