Cinco jugadores de la Liga BetPlay están en la prelista de 55 que anunció Néstor Lorenzo durante este jueves, 14 de mayo, en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Al entrenador nacional se le pedía tener en cuenta el rentado local para la elección final. Si bien no son muchos, los que fueron mencionados se destacan en sus equipos durante las finales de la Liga BetPlay actual.

Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe Foto: John Paz

En lo que respecta a los arqueros, está el que lleva semestres pidiendo piesta, así como otro fijo que hace parte del proceso desde hace un buen tiempo.

Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe)

David Ospina (Atlético Nacional)

Sorpresivamente, también entró uno del Deportes Tolima que, a pesar de brillar en la liga local, no se creía que estuviese en la retina del entrenador a cargo de la Tricolor.

El otro defensa en la convocatoria viene siendo el reemplazo natural de Santiago Arias y Daniel Muñoz cuando estos dos no pueden actuar.

Junior Hernández (Deportes Tolima)

Andrés Felipe Román (Atlético Nacional)

Los 10 jugadores que borró Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: de Rodallega a Enamorado

Juan Guillermo Cuadrado regresa a la Selección Colombia: el ‘palo’ de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Para cerrar el listado de cinco que se metieron desde el campeonato colombiano al listado premundialista, aparece la sensación del balompié nacional. Con apenas 21, el creativo de Nacional recibió su primer llamado al combinado de Mayores.

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Se desconoce si alguno de estos cinco vaya a estar en la lista definitiva que tendrá que saberse el próximo 2 de junio, luego del amistoso contra Costa Rica en Bogotá un día antes (1 de junio).

En caso de que alguno logre colarse, será un reconocimiento de parte del entrenador al buen trabajo que hacen los futbolistas que militan en el FPC.

Juan Manuel Rengifo es figura naciente en el FPC Foto: Águila

A Rodallega ni a Falcao les alcanzó

A ninguno de los “tercos del gol” como se autodenominó Hugo Rodallega para mencionar a Falcao García, Dayro Moreno, Adrián Ramos, Carlos Bacca o Teófilo Gutiérrez les alcanzó para ir al Mundial 2026.

A pesar que los que rozan los 40 años se destaquen en el rentado local con goles, eso no fue motivo suficiente para que fueron incluidos, al menos, en una prelista de 55 jugadores.

De uno de ellos habló Lorenzo en la reciente rueda de prensa. Fue de Radamel Falcao García, el cual no pasa por su mejor momento deportivo con Millonarios.

Se esfumó el sueño de Radamel Falcao García de ir al Mundial 2026 Foto: @MillosFCOficial

Hugo Rodallega, de Santa Fe. El goleador no convenció a Néstor Lorenzo para ir al Mundial 2026. Foto: Cristian Bayona

Eso sí, el argentino aclaró que si el Tigre estuviese en óptimas condiciones podría haberlo sumado porqué es un emblema de la Selección de Mayores.

“Falcao es jugador de fútbol todavía, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso, si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como el resto de compañeros que están en la lista, él estaría por lo que representa para el fútbol", apuntó.

“Lo que pasa es que el criterio acá es el momento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros, pero a Falcao yo lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío, me gustaría tenerlo en el área rival. Pero bueno, es así y hay que elegir”, sentenció del por qué no le alcanzó al samario.