Hugo Rodallega le mandó mensaje a Néstor Lorenzo tras superar los 300 goles: noche estelar con Santa Fe

Hugo Rodallega le metió tres goles al América de Cali, en la noche de este martes 12 de mayo, por la vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay. El león se impuso por 4-0, el otro tanto fue de Nahuel Bustos, pero el global quedó 5-1 a favor del cardenal, tras el empate 1-1 en la capital del Valle del Cauca.

🦁⚽💥¡Señor golazo en El Campín! Hugo Rodallega firmó una actuación estelar con tres goles en la goleada 4-0 de Independiente Santa Fe ante América de Cali.



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América de Cali vivió un infierno ante Santa Fe en el primer tiempo: Hugo Rodallega, verdugo del diablo

El triplete de Hugo es aún más histórico, tomando en cuenta que superó la barrera de los 300 goles en su carrera. Por tanto, fue una noche redonda para el atacante santafereño.

¡➕3️⃣0️⃣0️⃣ GOLES DE HUGO RODALLEGA!



📌 El delantero de @SantaFe 🇮🇩 sigue apareciendo en los momentos clave, y ahora, en su séptimo partido consecutivo marcando por Liga, alcanzó y superó la barrera de las 300 anotaciones en su carrera.



¡Más vigente que nunca, don Hugo Rodallega… pic.twitter.com/r7dDGzOg8Z — Miguel París (@SoyMiguelParis) May 13, 2026

Así las cosas, Santa Fe ya está en las semifinales de la competencia y espera rival entre Junior y Once Caldas. Sin embargo, la noticia es Hugo Rodallega, quien con 40 años demuestra en la cancha que regresó a Colombia para hacer historia, ganar y dejar espectáculo.

Hugo Rodallega: “Siempre he pensado en la selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones”

El periodista Juan José Mantilla, de Win Sports, buscó a Hugo Rodallega en la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Le preguntó al delantero por sus sensaciones, y en una de esas, le dijo que si tenía algún mensaje que enviar a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

En los últimos días, la prensa y los aficionados han colocado a Rodallega como un posible seleccionable por Néstor Lorenzo para La Tricolor. De cara al Mundial 2026, y con el debate sobre los delanteros, Hugo entró en conversación.

Sincero, Hugo dijo: “Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Yo lo he hecho con orgullo”.

“Las cosas han salido bien o mal, eso ya queda a consideración de todos. Lo sigo haciendo a pesar de la edad que ya tengo. Me sigo esforzando, sigo aportándole a Santa Fe, en este caso, al fútbol de nuestro país”, añadió.

🦁 “Una noche maravillosa para nosotros como grupo y para la hinchada que vino a alentar. Se nos da una noche perfecta…Siempre he pensado en la selección, pero también he sido respetuoso en la decisiones que se toman” Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe. pic.twitter.com/Grd7RPIr0f — Win Sports (@WinSportsTV) May 13, 2026

Finalmente, sentenció: “Siempre he pensado en la selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman, porque sé que no es fácil para un entrenador tomar decisiones entre tantos jugadores. Lo respeto, sin embargo, soy un colombiano más que aspira a estar ahí, pero pues, ya como te digo, son decisiones que toman la jerarquía”.