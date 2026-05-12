Santa Fe vapuleó al América y Rodallega destiló magia: ¿Cuál será el rival del león en semifinales?

Santa Fe goleó 4-0 al América de Cali, este martes 12 de mayo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El global quedó 5-1 a favor de los cardenales que en la ida, disputada en la capital del Valle del Cauca, habían sacado un valioso empate a un tanto.

América de Cali vivió un infierno ante Santa Fe en el primer tiempo: Hugo Rodallega, verdugo del diablo

¿La figura del partido? Sin ninguna duda, Hugo Rodallega. El delantero de 40 años anotó tres goles este martes, más el de la ida en Cali. El otro anotador de esta noche, en El Campín, fue Lautaro Nahuel Bustos.

Se trato de una presentación estelar por parte de Independiente Santa Fe. Además, Hugo Rodallega alcanzó el gol 300 de su carrera, por lo que se lleva los aplausos de la prensa y los aficionados en Colombia. Se ratifica como la gran figura del cardenal.

🦁⚽💥¡Señor golazo en El Campín! Hugo Rodallega firmó una actuación estelar con tres goles en la goleada 4-0 de Independiente Santa Fe ante América de Cali.



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La otra cara de la moneda la vive América de Cali. La mecha quedó eliminada de la liga en una forma abrupta y hay muchas dudas entre sus hinchas de cara a lo que pase el próximo semestre.

¿Contra quién jugará Santa Fe en las semifinales de la Liga BetPlay?

Santa Fe espera rival en las semifinales de la Liga BetPlay. Este saldrá del ganador entre Junior de Barranquilla y Once Caldas, que jugarán la vuelta de los cuartos de final este miércoles, 13 de mayo de 2026.

Santa Fe se impuso con contundencia sobre América de Cali en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Datos generales que dejó el Santa Fe vs. América de Cali

Marcador final : Santa Fe 4 - 0 América de Cali (global 5-1 a favor de Santa Fe)

: Santa Fe 4 - 0 América de Cali (global 5-1 a favor de Santa Fe) Fecha : 12 de mayo de 2026 - vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay

: 12 de mayo de 2026 - vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay Estadio : Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro : Jhon Ospina

: Jhon Ospina Alineaciones:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yeicar Perlaza, Daniel Torres, Kilian Toscano, Omar Fernández; Hugo Rodallega, Nahuel Bustos. DT: Pablo Repetto.

América de Cali: Jean Fernandes; Joel Sebastian Romero, Andrés Mosquera, Nicolás Hernández, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Jan Lucumí, Tomás Ángel, Jhon Murillo; Adrián Ramos. DT: David González.