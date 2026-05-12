Histórica goleada de Atlético Nacional liquida a Inter de Bogotá: este será su rival en semifinales

El susto le duró poco a Atlético Nacional, este martes 12 de mayo, ante Internacional de Bogotá. Los capitalinos empezaron ganando a los 5′ del primer tiempo, gracias a un tanto de Juan David Valencia, pero después sufrieron una paliza histórica.
Al final del primer tiempo, Nacional se fue ganando 2-1. Simón García y Mateus Uribe le dieron vuelta al marcador y dieron tranquilidad en el banco técnico del cuadro verdolaga. Sin embargo, para el segundo tiempo, fueron una total aplanadora dentro del campo.
NAL 🆚 INT |⏱️| 90' | 7-1 | Finaliza el compromiso en el Atanasio.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 13, 2026
Nacional venció 7-1 a Internacional de Bogotá (9-2 en el global)
Ya en los últimos 45′ anotaron, para Nacional: Alfredo Morelos, Chicho Arango, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Simón García repitió. Se trata de una paliza histórica a favor del verde de Antioquia, que sepultó absolutamente a Internacional de Bogotá.
🟢⚽🔥¡Andrés Sarmiento selló la goleada 7 a 1 de Nacional ante Inter de Bogotá!— Win Sports (@WinSportsTV) May 13, 2026
Como Nacional había ganado 2-1 en la ida, jugada en el estadio de Techo en Bogotá, los de Diego Arias se impusieron con un contundente 9-2 en el global.
¿Cuál será el rival de Atlético Nacional en semifinales de Liga BetPlay?
Ya estando en semifinales, Atlético Nacional espera a su rival. Saldrá del ganador entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, que jugarán la vuelta de cuartos de final en el Departamental Libertad este miércoles, 13 de mayo, con el global que va 1-0 a favor de los pijaos.
Datos generales que dejó el Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
- Marcador final: Atlético Nacional 6 - 1 Internacional de Bogotá (global 8-2 a favor del verde de Antioquia)
- Fecha: 12 de mayo de 2026 - vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay 2026-l
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Alineaciones:
Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García Valero, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Eduard Bello, Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.
Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazan Suarez; Juan David Valencia Longa, Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Kevin Parra; Facundo Boné, Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño