Deportes

Histórica goleada de Atlético Nacional liquida a Inter de Bogotá: este será su rival en semifinales

La euforia es total en Medellín: Atlético Nacional venció por 7-1 a Internacional de Bogotá (9-2 en el global) y avanzó a semifinales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
12 de mayo de 2026 a las 8:26 p. m.
Nacional vs. Internacional de Bogotá por los cuartos de final de la Liga BetPlay.
Nacional vs. Internacional de Bogotá por los cuartos de final de la Liga BetPlay. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

El susto le duró poco a Atlético Nacional, este martes 12 de mayo, ante Internacional de Bogotá. Los capitalinos empezaron ganando a los 5′ del primer tiempo, gracias a un tanto de Juan David Valencia, pero después sufrieron una paliza histórica.

Al final del primer tiempo, Nacional se fue ganando 2-1. Simón García y Mateus Uribe le dieron vuelta al marcador y dieron tranquilidad en el banco técnico del cuadro verdolaga. Sin embargo, para el segundo tiempo, fueron una total aplanadora dentro del campo.

Nacional venció 7-1 a Internacional de Bogotá (9-2 en el global)

Ya en los últimos 45′ anotaron, para Nacional: Alfredo Morelos, Chicho Arango, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Simón García repitió. Se trata de una paliza histórica a favor del verde de Antioquia, que sepultó absolutamente a Internacional de Bogotá.

Como Nacional había ganado 2-1 en la ida, jugada en el estadio de Techo en Bogotá, los de Diego Arias se impusieron con un contundente 9-2 en el global.

Pésimo reporte médico que preocupa a Atlético Nacional: delantero no jugará más en la Liga Betplay

¿Cuál será el rival de Atlético Nacional en semifinales de Liga BetPlay?

Ya estando en semifinales, Atlético Nacional espera a su rival. Saldrá del ganador entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, que jugarán la vuelta de cuartos de final en el Departamental Libertad este miércoles, 13 de mayo, con el global que va 1-0 a favor de los pijaos.

Datos generales que dejó el Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

  • Marcador final: Atlético Nacional 6 - 1 Internacional de Bogotá (global 8-2 a favor del verde de Antioquia)
  • Fecha: 12 de mayo de 2026 - vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay 2026-l
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García Valero, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Eduard Bello, Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazan Suarez; Juan David Valencia Longa, Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Kevin Parra; Facundo Boné, Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño