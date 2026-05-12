Error condenó a Cristiano Ronaldo con Al-Nassr: no lo podía creer y en video se lamenta

Para Cristiano Ronaldo y Al-Nassr era vital ganar este martes en la fecha que se iba a disputar de Primera División de Arabia Saudita.

Al término del partido, la decepción consumió a la figura de la Selección de Portugal, luego del error cometido entre dos compañeros suyos. Dicho encontronazo entre jugadores del equipo de Riad les cerró la posibilidad de consagrarse campeones ante su clásico rival, Al-Hilal FC.

INSÓLITO GOL EN CONTRA DE AL-NASSR Y SE CANCELA LA FIESTA DE CAMPEÓN. 😳🇸🇦pic.twitter.com/O6tOtR2fKT https://t.co/GNmNupulN5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 12, 2026

Corría el minuto 90+7, estaba siendo triunfo de los locales, pero llegó la mala salida del arquero y un defensa, quienes por no comunicarse vieron cómo Bento Matheus Krepski anotaron marcó en propia puerta.

Los jugadores del equipo de CR7 protestaron que la anotación fuese válida por haber salido de un saque de banda, pero el juez central no dio lugar a las protestas y decretó el 1-1 final.

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Cristiano ya permanecía en el banco de suplentes cuando se dio el empate en contra de los suyos. Las cámaras captaron su reacción luego del empate: incrédulo, haciendo gestos de desconcierto fue la forma en la que asumió que deberá esperar para gritar campeón.

Así va la liga de Arabia Saudita

Con 83 puntos, después de 33 partidos jugados es Al-Nassr el líder del fútbol de la mencionada nación. La diferencia que le saca a su persecutor es de cinco puntos, los cuales aún no son suficientes para proclamarse ganador.

Al Hilal le pisa los talones a Al-Nassr. Además, de que le falta un partido para ponerse al día en el calendario y sus chances siguen estando vivas en caso de otro traspié de los dirigidos por Jorge Jesús.

Al Nassr vs. Al Hilal. El clásico acabó en empate 1-1 Foto: Getty Images

En la siguiente fecha el cuadro del que hace parte CR7 jugarán ante Damac en busca de celebrar el título de la liga local. Dicho partido será el próximo jueves, 21 de mayo, desde la 1:00 p.m. (hora de Colombia).

Por su parte, Al Hilal se pondrá al día en el torneo en los días 16 y 21 de mayo. Primero se verá con Neom Sports Club y, a los pocos días, estará visitando al Al Feiha.

Se espera que estos partidos se desarrollen para saber cómo transcurre la definición de la liga árabe, un objetivo que le ha sido esquivo para Cristiano Ronaldo pero que pareciese esta vez sí logrará alcanzar.

CR7 alista su último Mundial

Después de recuperarse de una lesión que lo tuvo fuera unas cuantas semanas, la estrella lusa ha podido reencontrarse con la continuidad y el ritmo de competencia para alistar la Copa del Mundo donde se medirá con Colombia en el grupo K.

Cristiano Ronaldo, de Portugal. El de 2026 será su último Mundial Foto: Getty Images

Hasta la fecha lleva 29 partidos jugados, logrando anotar un total de 26 goles y dando dos asistencias. Durante los más recientes 82 minutos que jugó en el clásico no tuvo el mejor de los juegos, siendo calificado con 6.9.