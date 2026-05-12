Cucho Hernández pide pista en Colombia para el Mundial 2026: golazo en LaLiga lo pone a sonar

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sigue sonando muy fuerte desde el fútbol español. En este remate de LaLiga, el atacante colombiano no se cansa de hacer bulla y pide pista en la Selección Colombia mirando lo que sería el Mundial 2026 y lo que parece un milagro.

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En el partido por la fecha 36 de LaLiga contra Osasuna, Cucho Hernández abrió el marcador al minuto 8 con una espectacular definición cuando cuatro rivales le estaban marcando. Con la defensa encima y sin compañeros para crear juego asociativo, Juan Camilo se las ingenió, buscó el espacio y remató para el 1-0 parcial.

Gran talento en la zona ofensiva para cerrar un buen avance de contragolpe y así permitir al Betis adelantarse en el marcador en un remate crucial para sus aspiraciones de lograr un cupo a torneo Uefa la próxima temporada. El panorama es alentador y lo tiene prácticamente confirmado.

¡GOLPEÓ CUCHO HERNÁNDEZ! El colombiano y un derechazo preciso desde afuera del área para Betis, que quiere ir a la próxima #Champions.



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Por otra parte, Cucho espera tener opciones de meterse en la convocatoria definitiva del técnico Néstor Lorenzo, en una decisión complicada, ya que el jugador no ha hecho parte del proceso con el entrenador argentino. Es un nombre que alimenta el debate en el país, pues son varios los que lo piden en el grupo de delanteros con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

Juan Camilo Hernández tras el gol al Real Madrid. Foto: Europa Press via Getty Images

El buen andar en LaLiga juega a su favor, además de ser el titular en el esquema de ataque del Betis en esta temporada. En el fútbol español, Juan Camilo ya acumula 31 partidos jugados, 11 goles y tres asistencias. Las credenciales harían suficiente su llamado, pero Lorenzo poco lo ha tenido en cuenta y ha preferido a otros jugadores antes que al mismo Juan Camilo.

Luis Suárez, Jhon Córdoba, ¿y Cucho Hernández?

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y el nombre de Juan Camilo Hernández sigue rondando por los pasillos. Se cree que por ahora está en los 55 de la prelista de Néstor Lorenzo y este tipo de actuaciones en LaLiga le estarían haciendo sumar puntos.

De esta manera, Hernández sería el tercer delantero de la Selección Colombia. Luis Javier Suárez, hasta el momento, es el dueño de la posición en la titular tras su gran temporada en el Sporting de Lisboa, más allá de que el título de la Primeira Liga de Portugal está perdido y solamente le queda la Copa de aquel país, donde volverá al once inicial. Cucho podría ser una de las gratas sorpresas para el Mundial.