Otra vez, Cucho Hernández: Nuevo mensaje para Néstor Lorenzo con gol y asistencia en goleada del Betis en LaLiga

Apareció como un cazador de área, aprovechando el rebote y empujando la pelota para alargar el marcador en la contundente victoria del Real Betis contra el Getafe, en partido válido por la fecha 17 de LaLiga. El partido se jugó en La Cartuja de Sevilla y fue otro gran show del Cucho Hernández con un club que quiere seguir escalando en la tabla en España e intentar sorprender entre los cinco primeros de LaLiga.

Nuevamente, Juan Camilo Hernández dejó claro que el Real Betis era su lugar y desde su fichaje, cuando militaba en Estados Unidos, era la oportunidad para seguir conquistando España con goles y asistencias. Va finalizando el año natural de competencia y está cerrando como uno de los futbolistas a seguir en el remate de temporada en el fútbol español.

Fue victoria 4-0 del Betis tras el doblete de Aitor Ruibal y goles de Pablo Fornals y Juan Camilo Hernández. El delantero colombiano anotó el cuarto tras cazar una serie de rebotes y como nueve de área estuvo atento para mandar la pelota al fondo de la red. Gol de potrero que no es más que otro aviso para Néstor Lorenzo.

Juan Camilo Hernández contra Getafe. Foto: Oficial Real Betis

Al 79′, Fornals había aumentado el marcador y era el 5-0 en el marcador, para una verdadera paliza en la fecha 17, pero tras la revisión del VAR se anuló y continuó 4-0. Tres puntos más que le sirven al Betis para escalar en la tabla y acercarse al top 5. Juan Camilo Hernández fue titular como único delantero delante del tridente conformado por Pablo Fornals, Antony y Aitor Ruibal.

Mira Lorenzo: Asistencia de Cucho Hernández que garantiza influencia en el ataque

¡CUCHO HERNÁNDEZ SE SUMÓ A LA FIESTA!



El colombiano marcó el 4-0 de Real Betis ante Getafe en el Estadio de la Cartuja.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisGetafe pic.twitter.com/J3caWeXTwr — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

Por si fuera poco, además del gol, Juan Camilo Hernández se vistió de figura del partido tras firmar la asistencia en el gol de Fornals en el 3-0 parcial. Una jugada rápida al minuto 52 que tomó mal parada la defensa rival y Cucho acudió al reflejo para mandar una pelota a primer toque y seguir desestabilizando al rival. Pablo avanzó y remató al primer palo abajo para sellar el dominio verde.

¡LLEGÓ EL TERCERO DE REAL BETIS!



Pablo Fornals se fue mano a mano, tras un gran pase de Cucho Hernández y convirtió el 3-0 ante Getafe.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisGetafe pic.twitter.com/kwXKWHv1xX — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

De esta manera, Juan Camilo se muestra como uno de los mejores atacantes del fútbol español y vuelve a avisar a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia en la recta final hacia el Mundial 2026. La otra gran noticia para el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ es que Nelson Deossa también estuvo desde el arranque en el 4-0 del Betis ante el Getafe. Deossa y Cucho huelen la convocatoria de marzo.