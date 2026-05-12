Los neumáticos son una pieza clave de los vehículos y de ellos depende su correcto funcionamiento a la hora de circular. Muchas personas ignoran la importancia de cuidar las ruedas y alargar su vida útil.

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Realizar revisiones frecuentes al vehículo ayuda a garantizar su seguridad y durabilidad. En el caso de los neumáticos, Kia explicó que es vital rotarlos para evitar problemas futuros.

El proceso consiste en modificar la ubicación de cada llanta con el objetivo de que el desgaste sea parejo. De esta manera, se conserva la estabilidad del carro y la efectividad de las frenadas.

Normalmente, las ruedas delanteras son las que soportan la mayoría del peso, lo cual las desgasta de manera rápida. No rotarlas crea problemas de adherencia y puede obligar a que sean reemplazadas antes de tiempo.

“Al alternar su posición con regularidad, repartes la fricción entre los ejes y mantienes el agarre original durante más kilómetros. Además, disminuyes la resistencia al rodamiento y optimizas el consumo de combustible”, explicó la empresa de vehículos.

Rotar las llantas distribuye el desgaste y evita que sean reemplazadas antes de tiempo. Foto: Getty Images

¿Cada cuánto se deben rotar?

Para Kia, la rotación de neumáticos se recomienda realizarla cada 8000 a 10 000 kilómetros o cuando se hace el cambio de aceite. Sin embargo, la frecuencia puede cambiar dependiendo del tipo de vehículo.

Los conductores que circulan en áreas urbanas suelen frenar, girar y arrancar de manera constante, por lo que tendrán que adelantar la rotación. Los carros eléctricos o con tracción total distribuyen el peso de otra manera, por lo que es necesario consultar con el concesionario.

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La rotación es clave para aumentar la durabilidad y el desgaste uniforme de todas las llantas por igual. También le entrega mejor agarre y seguridad al conductor a la hora de manejar bajo la lluvia o en superficies difíciles.

De acuerdo con Kia, cuando algunas de las llantas tienen más desgaste que las otras, hay mayor riesgo de accidentes y de desviaciones en la vía. Adicionalmente, las llantas deformadas pueden demandar más energía para mantener la velocidad, lo que se traduce en un elevado gasto de combustible.