Polémica total por las designaciones arbitrales para Nacional vs. Inter y Santa Fe vs. América: estos son los nombres

Hay polémica en la previa de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay por las designaciones arbitrales de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. La jornada resulta muy decisiva ante la tensión por conocer los cuatro clasificados a las semifinales del fútbol colombiano.

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Los ojos, primeramente, se colocan en los partidos Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá y Santa Fe contra América de Cali, que se jugarán a primera hora (martes). El equipo verde sacó ventaja de 2-1 en el partido de ida en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá. Un autogol del arquero local y luego el remate de Juan Rengifo le dan cierta tranquilidad al verdolaga.

En el otro juego, la situación es un poco más reñida por el empate de Santa Fe y América de Cali en el Pascual Guerrero. Hugo Rodallega abrió el marcador, pero Adrián Ramos le respondió y mantuvo con vida al gigante vallecaucano. Ahora todo se definirá en El Campín.

Polémica designación arbitral en la Liga Betplay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los partidos en Medellín, Bogotá, Pasto y Barranquilla. El árbitro Jhon Ospina, FIFA desde el 2019, causa polémica en los hinchas del equipo rojo de Bogotá y el del Valle del Cauca, pues es el juez central encargado del compromiso en El Campín contra América.

Jhon Alexander Ospina, árbitro colombiano. Foto: Colprensa

Por un lado, los hinchas de Santa Fe en las redes sociales critican que es nacido en Cali y eso puede estar en contra, más allá de que se crió en Armenia y representa la escuela del Quindío. Por otra parte, en las filas del América de Cali indican que no dirige al equipo escarlata desde el 9 de marzo, cuando precisamente perdió 2-0 frente al Pasto.

En Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá muchos se preguntan porqué un árbitro antioqueño está en lista para este partido definitivo, pues Wilmar Roldán estará como cuarto árbitro en este decisivo compromiso de la Liga Betplay en el Atanasio Girardot.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán hace un gesto durante un partido de la Copa Libertadores. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) Foto: AFP

Para los partidos de fondo (miércoles), Diego Ulloa estará a cargo del juego Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima y para Junior de Barranquilla vs. Once Caldas, Carlos Betancur será el encargado.

Designaciones arbitrales - Partidos de vuelta, cuartos de final

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Árbitro Carlos Ortega Bolívar Asistente Nro. 1 David Fuentes Cesar Asistente Nro. 2 Mario Tarache Casanare Cuarto Árbitro Wilmar Roldán Antioquia VAR Ricardo García Santander AVAR Never Manjarrez Córdoba

Santa Fe vs. América de Cali

Árbitro Jhon Ospina Quindío Asistente Nro. 1 Alexander Guzmán Norte Asistente Nro. 2 John León Caldas Cuarto Árbitro Juan Holguín Bogotá VAR Nicolás Gallo Barragán Caldas AVAR Luis Picón Antioquia

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Árbitro Diego Ulloa Valle Asistente Nro. 1 Miguel Roldán Antioquia Asistente Nro. 2 Javier Patiño Meta Cuarto Árbitro Héctor Rivera Nariño VAR David Nicolás Rodríguez Bogotá AVAR Sebastián Vela Bogotá

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas