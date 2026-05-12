Estos son los cinco jugadores que Millonarios busca para el segundo semestre de 2026

Millonarios quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria en este primer semestre del año. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en la Liga Betplay y son varios los jugadores que no pasan el examen y los fanáticos prefieren verlos fuera del club.

Mackalister Silva definió su futuro: Millonarios supo la decisión del capitán para 2026-II

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La situación toca fondo y las costuras se comienzan a ver con estos futbolistas que siembran dudas y por esto ya se buscan refuerzos. El periodista Guillermo Arango en La FM, muy cercano a Millonarios, lanzó los cinco jugadores que el equipo azul tendría en el radar como refuerzos para la temporada 2026-II.

Más exactamente, Guillermo Arango, en el programa ‘FM, Más Fútbol’, habló que Millonarios busca un arquero, un lateral derecho, un volante mixto, un volante 10 y un extremo. El único nombre que se mencionó en el espacio radial fue el del zaguero Juan David Cuesta, actualmente en el Once Caldas de Manizales.

De resto, el comunicador arrojó los futbolistas que el equipo azul estaría mirando para las diferentes posiciones en la cancha. Se cree que el arquero que tienen en la mira es el venezolano Wuilker Faríñez, actualmente en Internacional de Bogotá y que ya pasó por Millonarios y la Selección Venezuela.

Wuilker Faríñez, arquero venezolano Foto: Getty Images

Incluso, se cree que para volante 10 se pensaría en repatriar a Daniel Ruiz, quien milita en el fútbol de Rusia y sería una alternativa para Mackalister Silva. Sin embargo, más allá de los nombres, lo cierto es que Millonarios ya se mueve con estos cinco futbolistas, en un mercado de pases que será intenso en la casa azul luego del fracaso absoluto en la Liga Betplay.

Fabián Bustos seguiría en Millonarios

La búsqueda de los cinco jugadores parece que obedecen al deseo del técnico Fabián Bustos para formar el equipo desde el arranque, pues él llegó cuando Millonarios iba con Hernán Torres en la cabeza.

De la nómina actual, se cree que Rodrigo Contreras, Andrés Llinás, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña y Leonardo Castro continuarían. Podría considerarse la renovación de Radamel Falcao García.

A eso se agrega el fin de la especulación con Universitario de Lima, uno de los equipos más grandes de Perú que nombre a su nuevo entrenador, Héctor Cúper, cuando más sonaba Fabián Bustos para el cargo en la capital peruana, pues allí lo ganó todo en la temporada 2024.