Cuándo vuelve a jugar América de Cali: fecha y hora para el partido por la Liga Betplay

América de Cali se mantiene en la pelea en la Liga Betplay y ahora se alista para una nueva salida en búsqueda del cupo a las semifinales del fútbol colombiano. Luego de mantener un buen nivel en la Copa Sudamericana y estar encaminado a una posible clasificación a octavos de final de forma directa, tiene en la mira la serie contra Santa Fe.

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En la ida de los cuartos, América de Cali se dio cita en el estadio Pascual Guerrero en la capital del Valle del Cauca. Con unas gradas pintadas de rojo, no en su totalidad, enfrentó a Santa Fe, en el considerado clásico de rojos. Ambos clubes chocaron sus estrategias y la serie sigue abierta para el juego de vuelta.

El técnico Pablo Repetto no le coloca el reto fácil al América. El técnico uruguayo ha subido el nivel de su equipo y cuando más estaba en la cuerda floja le dio quiebre a la situación y con un toque táctico y de nombres desde el pitazo inicial, Santa Fe muestra un cambio drástico en su estilo de juego.

En Cali, apenas a los siete minutos de comenzar el partido, Christian Mafla se atrevió a salir al ataque y pudo finalizar una gran jugada con gol. El lateral lanzó un pronunciado centro desde el costado izquierdo para que Hugo Rodallega leyera a la perfección la jugada, ganara la posición a su marcador y le cambiara la trayectoria a la pelota ante el achique del portero Jean Fernandes. ‘Hugol’ sigue escalando para sobrepasar la barrera los 300 en su carrera en próximos días.

Adrián Ramos y Hugo Rodallega. Foto: Oficial Santa Fe / Colprensa

América siente la ausencia de Yeison Guzmán por la zona interior de la cancha y pareciera que no estará en el próximo partido en la ciudad de Bogotá. Además, el ecuatoriano Daniel Valencia se ve muy solo en el frente de ataque y Tomás Ángel se está convirtiendo en un jugador fundamental en el eje de ataque. Con Adrián Ramos como líder, el gigante vallecaucano aguarda algunas opciones para definir la serie de cuartos en El Campín de Bogotá.

América de Cali vs. Santa Fe, próximo partido

Y es que América de Cali reaccionó con el ingresó de Adrián Ramos para ser más punzante en el ataque. La lectura del entrenador David González dio resultado rápidamente y se pudo equilibrar un poco más el compromiso. ‘Adriancho’, apenas al 47′, se anticipó en un tiro de esquina al primer palo y cabeceó para la sorpresa que Andrés Mosquera Marmolejo no pudo detener. Era el 1-1 y el local con mucha intención de seguir de largo. Seguramente, el ídolo americano estará desde el comienzo en Bogotá.

⚽👹 ¡Leyenda de América! ¡Cabezazo de Adrián Ramos para poner el 1-1 contra Santa Fe!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/toeEuXyBNr — Win Sports (@WinSportsTV) May 10, 2026

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay entre Santa Fe y América de Cali se jugará en El Campín de la capital de Colombia, el próximo 12 de mayo desde las 8:30 pm, hora colombiana.