Figura de América de Cali se ‘aparta’ en plenas finales: pidió irse y se perdería un dineral

Justo antes de que inicien las finales de la Liga BetPlay 2026-I, ha surgido una noticia relacionada con uno de los jugadores de mayor valor en la plantilla del América de Cali.

Se hace referencia a Dylan Borrero, quien arribó como uno de los fichajes más sonoros del último tiempo en el cuadro rojo, pero que no ha podido consolidarse en el equipo que dirige David González. Si bien su talento es innato, acoplarse no le ha sido sencillo y está totalmente relegado a la suplencia.

Definido el canal que transmite Alianza Atlético vs. América de Cali: cambio de señal en Copa Sudamericana

Cuartos de final en Liga BetPlay 2026-I: IA pronosticó los clasificados a semifinales

Lo serio en el caso del atacante es que la dirección hizo una gran inversión en él, y es poco probable que pueda recuperar ese dinero en una futura venta, dado el desempeño actual de Borrero.

Además, en las últimas horas surgió una información publicada por el periodista Jaime Dinas, la cual llegaría a demostrar lo álgida que se encuentra la situación en este momento entre el club y el jugador.

Primero, el comunicador mencionó que el atacante eliminó todas las publicaciones relacionadas con los escarlatas: “Dylan Borrero borró todo lo que lo relaciona con América de Cali”.

Además, el deportista les habría dicho a los dirigentes que no quiere seguir con ellos. “Le ha solicitado a la dirigencia que lo transfieran a cualquier equipo. No desea bajo ninguna forma continuar más”.

Si esta versión es cierta, América tendrá un gran problema, ya que tendrá que buscar otra institución para liberar a Borrero. El equipo que llegue hará una propuesta, pero es poco probable que ofrezca más del millón de dólares que costó al principio.

“El gran ‘dolor’ de cabeza, sobre todo de Tulio Gómez, es cómo recuperan 1.5 millones de dólares que invirtieron en el jugador”, completa Dinas su información.

“Manzana podrida”

Después de que Borrero decidió borrar todo lo relacionado con América en Instagram, la prensa deportiva ha reaccionado de diferentes maneras. Cristian Mejía, periodista, fue quien emitió un concepto del caso a través de X.

Haciendo referencia a exjugadores que fueron leyendas de los rojos, el mencionado le dirigió este recado a Dylan: “Para que quieras ‘desestabilizar’ el grupo y buscar protagonismo fuera de la cancha. Adentro no lo lograste, ni siquiera con actitud; porque sabemos que las aptitudes se quedaron en otro lado”.

Plantel de América de Cali en una de sus más recientes visitas a Bogotá. Foto: Oficial: América de Cali

Además de eso, el periodista le envió un mensaje claro al entrenador sobre cómo actuar para no afectar al grupo durante las finales.

“Profesor González, saque esta manzana podrida. Se viene un mes donde el equipo se juega muchas cosas y debe estar 100 % concentrado; lejos de este tipo de problemas que no aportan nada afuera y muchos menos dentro del campo”, afirmó.

América está viva en Liga y Sudamericana

A dos frentes apunta América de Cali antes de que se dé el parón por el Mundial.

Luego de haber logrado clasificar en Liga, ahora se deberá preocupar por Independiente Santa Fe, al que se medirá en los cuartos de final, donde el partido de ida es el 9-10 y la vuelta el 12-13 del mismo mes.

En Sudamericana le restan dos juegos de fase de grupos ante Alianza Atlético y Tigre. De momento es tercero, pero el grupo A está apretado para pensar en la clasificación como primero de la zona.