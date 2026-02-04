Dylan Borrero silencia el Atanasio y le cobra el error a Casco: golazo de América en el superclásico

Atlético Nacional y América de Cali se ven las caras en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano, en partido válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay. En esta ocasión, el estadio Atanasio Girardot de Medellín se vistió de verde para una cita con la historia. Los técnicos Diego Arias y David González se la jugaron colocaron lo mejor de sus nóminas e intentar quedarse con la victoria.

Para América de Cali es su cuarta presentación en la Liga Betplay tras enfrentar a Inter de Bogotá en el debut en el Pascual Guerrero y ganar 3-0. Luego fue a Tunja y venció 1-0 a Boyacá Chicó y firmó un 1-1 con el Once Caldas en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Ahora, está en Medellín para el primer superclásico del año, donde Dylan Borrero sorprendió con gran gol en la primera parte.

Por su parte, Atlético Nacional ha vivido el mar de aplazamientos en este comienzo de año. Solamente vio acción en el debut ante Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot al que goleó 4-0. Partidos contra Jaguares de Córdoba por un evento musical, Junior de Barranquilla por el amistoso ante Inter Miami y Santa Fe por el mal estado de la gramilla de El Campín, tendrán que reubicarse en el apretado calendario. Milton Casco abrió el marcador en el superclásico.

Apenas a los 15 minutos de comenzar el partido y segundos después de que Milton Casco marcara de vaselina, el turno fue para Dylan Borrero, quien aprovechó una desatención del lateral argentino y remató para vencer a Harlen Castillo.

Dylan Borrero sorprendió a Nacional y marcó

Así fue el 1-1 en el Atanasio. En la primera posesión del América de Cali tras el gol de Casco, hubo un buen relevó por la banda izquierda, vio un gran centro de Omar Bertel para dejar sin posibilidades a Harlen Castillo en el arco.

¡DYLAN BORRERO EMPATA RÁPIDAMENTE PARA AMÉRICA! Gran juagda del 'Escarlata' que anota el 1-1 ante Nacional. #LALIGAxWIN 👹⚽🔥 pic.twitter.com/b8ByTAjMYN — Win Sports (@WinSportsTV) February 5, 2026

Al lateral exRiver Plate le pertenecía esa banda, pero no pudo llegar y Dylan lo sorprendió ganándole la espalda y anotar. Este gol metió de nuevo al América en el juego y encontró algo de equilibrio en el mediocampo. Así como Borrero era protagonista, el portero Jorge Soto también era otro héroe en la cancha de Medellín sacando dos balones claros de gol.

Ya en la segunda parte, América no pudo aguantar más y la agresión del canterano Juan Rengifo tuvo efecto y colocó el 2-1 para Atlético Nacional.