Dylan Borrero silencia el Atanasio y le cobra el error a Casco: golazo de América en el superclásico

Luego de que Nacional marcara el 1-0 con golazo de Milton Casco, Dylan Borrero aceleró por la banda derecha y sorprendió con gran remate para empatar el superclásico en Medellín.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 2:09 a. m.
Momento del remate de Dylan Borrero contra Nacional.
Momento del remate de Dylan Borrero contra Nacional. Foto: Pantallazo Win Sports.

Atlético Nacional y América de Cali se ven las caras en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano, en partido válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay. En esta ocasión, el estadio Atanasio Girardot de Medellín se vistió de verde para una cita con la historia. Los técnicos Diego Arias y David González se la jugaron colocaron lo mejor de sus nóminas e intentar quedarse con la victoria.

Para América de Cali es su cuarta presentación en la Liga Betplay tras enfrentar a Inter de Bogotá en el debut en el Pascual Guerrero y ganar 3-0. Luego fue a Tunja y venció 1-0 a Boyacá Chicó y firmó un 1-1 con el Once Caldas en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Ahora, está en Medellín para el primer superclásico del año, donde Dylan Borrero sorprendió con gran gol en la primera parte.

Por su parte, Atlético Nacional ha vivido el mar de aplazamientos en este comienzo de año. Solamente vio acción en el debut ante Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot al que goleó 4-0. Partidos contra Jaguares de Córdoba por un evento musical, Junior de Barranquilla por el amistoso ante Inter Miami y Santa Fe por el mal estado de la gramilla de El Campín, tendrán que reubicarse en el apretado calendario. Milton Casco abrió el marcador en el superclásico.

Apenas a los 15 minutos de comenzar el partido y segundos después de que Milton Casco marcara de vaselina, el turno fue para Dylan Borrero, quien aprovechó una desatención del lateral argentino y remató para vencer a Harlen Castillo.

