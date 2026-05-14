Néstor Lorenzo desata polémica: ignoró críticas y puso a Sebastián Villa en la prelista del Mundial 2026

Néstor Lorenzo destapó sus cartas para el Mundial 2026 y entregó la prelista de los 55 jugadores que tienen opciones de ir al Mundial 2026. Hay un nombre que ha desatado una gran polémica: Sebastián Villa.

Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirmó la lista

El futbolista de Independiente Rivadavia está teniendo una gran temporada y se ha convertido en pilar fundamental de su equipo, por lo que sonó en varias oportunidades para ser convocado para las Eliminatorias.

Sin embargo, varios sectores de la afición se mostraron en contra de su llamado debido a los líos legales que el extremo tuvo en su momento en Argentina y que estuvieron relacionados con violencia de género.

Por lo mismo, en ese momento hubo fuertes críticas para Lorenzo si llegaba a convocar a Villa, algo que finalmente no hizo. No obstante, ahora el jugador está incluido en la prelista y tiene chances de ir al Mundial.

De hecho, en medio de la rueda de prensa, el estratega argentino fue preguntado por esta decisión que tomó. “Con él tenemos comunicación continua como con todos”, comentó.

“Villa es un jugador que entiendo la preocupación de la opinión pública. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre miramos el tema personal. Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento”, agregó.

Lorenzó explicó que no lo había llamado debido a los líos en los que se encontraba, pero en estos momentos, según dijo, la situación es totalmente distinta. “Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo bien en la posibilidad de estar o no con los compañeros”, manifestó.

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El entrenador de la Selección Colombia contó que habló con él antes de incluirlo en la prelista de 55 jugadores. En esa comunicación se centraron en saber cómo se encontraba.

“La verdad es que lo noté bien, lo noté sincero y hasta me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente. (…) Hoy en día está jugando y está a disposición”, complementó.

De esta forma, el argentino hizo caso omiso a las críticas que hubo en su momento y dejó con grandes chances al futbolista de Independiente Rivadavia de estar en el Mundial 2026, aunque resta esperar unos días para saber cuál será la lista definitiva de los nombres que representarán a Colombia en la Copa del Mundo.