Anuncio oficial de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre la prelista

Néstor Lorenzo se cansó de las especulaciones y citó a una rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol para hablar sobre la prelista de convocados al Mundial 2026.

Dicha atención a medios tendrá lugar este jueves, 14 de mayo, en Bogotá y servirá para que la prensa deportiva conozca de primera mano los jugadores que tienen posibilidad de asistir a la Copa del Mundo.

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“En el marco previo a la preparación final para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. El evento tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo a las 10:00 a. m.”, informó la Federación.

Lorenzo entregó la prelista en manos de la FIFA el pasado lunes, pero decidió no revelarla al público como sí hicieron otras selecciones cercanas como Argentina o Brasil.

Empezaron a filtrarse los nombres

Aunque Lorenzo quiere mantener bajo llave el contenido de dicho documento, periodistas de todo el continente han empezado a revelar los nombres que están ‘bloqueados’ a un mes del Mundial 2026.

Desde Brasil aseguran que Jorge Carrascal es uno de esos 55 nombres, decisión que es coherente con lo hecho en el proceso mundialista.

En Estados Unidos dan por hecho que James Rodríguez tiene permiso para salir de Minnesota United y unirse a la concentración de la selección Colombia a partir del próximo lunes. El volante cucuteño confirmó que está disputando sus últimos partidos en la MLS, antes de enfocarse 100 % en la Copa del Mundo.

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Luis Díaz, el otro referente de la Tricolor, estará disponible hasta después del 23 de mayo, teniendo en cuenta que Bayern Múnich cerrará la temporada con la final de la Copa de Alemania enfrentando al Stuttgart.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma llegarán casi de últimos a la concentración. Ambos estarán comprometidos con el Crystal Palace hasta el 27 de mayo, cuando disputen la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano en la ciudad de Leipzig (Alemania).

Luis Díaz y James Rodríguez celebrando un gol de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

Lorenzo espera contar con un buen grupo de jugadores para encarrilar la preparación hacia el Mundial 2026. Antes del debut contra Uzbekistán, la Selección Colombia tiene programados dos amistosos internacionales: