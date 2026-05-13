Tragedia en la NBA: Murió Brandon Clarke, de apenas 29 años, en extrañas condiciones

Los Memphis Grizzlies de la NBA dieron a conocer la muerte de su jugador Brandon Clarke, canadiense de 29 años, sin detallar las causas del fallecimiento.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado”, señalaron los Grizzlies en un breve comunicado.

La empresa de representación del basquetbolista, Priority Sports, dijo en una nota que estaban “profundamente devastados” por la muerte de Clarke. “Era el alma más gentil, siempre el primero en estar ahí para todos sus amigos y familiares”, añadió la agencia.

¿De qué murió Brandon Clarke? El misterio continúa

Ni los Grizzlies ni Priority Sports brindaron información sobre el deceso del deportista.

Pero la filial de NBC en Los Ángeles informó, citando a fuentes policiales no identificadas, que Clarke fue hallado muerto el lunes en una vivienda del suburbano Valle de San Fernando, adonde acudieron los paramédicos tras responder a una llamada de emergencia.

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La cadena afirmó que las autoridades estaban investigando la muerte del deportista como una posible sobredosis de drogas.

“Como uno de los integrantes con más años en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido, que jugó al baloncesto con enorme pasión y determinación”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Brandon Clarke en Memphis, el pasado 3 de febrero. Foto: AP

Él era Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

Clarke, elegido en el puesto 21 del Draft de 2019, jugó sus siete temporadas de NBA en los Grizzlies promediando 10,2 puntos y 5,5 rebotes.

El pívot se convirtió rápidamente en una pieza importante de la plantilla, ganándose en 2022 una renovación por cuatro años y 50 millones de dólares.

Sin embargo, su trayectoria en los últimos años fue en descenso debido a numerosas lesiones que solo le permitieron disputar dos partidos de la pasada temporada regular en la que los Grizzlies quedaron eliminados prematuramente.

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El pasado mes de abril, el jugador fue arrestado en el estado de Arkansas bajo cargos por exceso de velocidad y posesión de una sustancia regulada.

“Es más grande que el baloncesto”, escribió la estrella de los Grizzlies, Ja Morant, quien rindió homenaje a su compañero con varias publicaciones en Instagram, incluida una foto de Clarke abrazándolo en la cancha.

En los partidos del martes por la noche hubo un sentido homenaje para Clarke, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las razones del deceso.

*Con información de la AFP.