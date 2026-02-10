Batalla campal en pleno partido de la NBA: lluvia de golpes, escándalo y cuatro expulsados

Con 33 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Charlotte Hornets. La contundente victoria de 110-104 quedó empañada por una pelea multitudinaria en la que fueron expulsados cuatro jugadores.

La cancha del Spectrum Center vivió una auténtica batalla campal que obligó al ingreso de personal de seguridad para controlar a los implicados.

Todo inició con 7:09 minutos por jugar en el tercer cuarto, cuando Moussa Diabaté cometió una falta sobre Jalen Duren y luego lo encaró. Eso derivó en una mano al rostro por parte de Duren y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

En agregado a las expulsiones de Diabaté y Durn, salieron del partido Miles Bridges (Charlotte) e Isaiah Stewart (Detroit) quienes se vieron involucrados en un incidente posterior.

“Fue un partido de muchas emociones”, dijo Cade Cunningham, quien terminó como máximo anotador con 33 puntos. “Cuando alguien te encara de esa forma vas a buscar defenderte, eso fue lo que hicimos y ahora seguimos adelante”, agregó.

Detroit gozaba de una ventaja de ocho puntos al momento del altercado y logró mantenerla para sumar su triunfo 39 de la temporada en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por Charlotte, Brandon Miller lideró el camino con 24 puntos mientras que Kon Knueppel y LaMelo Ball aportaron 20 cada uno.

A pesar de la pelea y la derrota, el entrenador de los Hornets considera que fue un buen examen ante uno de los candidatos al título. “Es un partido fantástico para nosotros. Es una oportunidad fantástica para nosotros jugar contra los primeros clasificados en este momento. Están puestos a prueba físicamente y con amenazas competitivas”, dijo Charles Lee.

“Todo es cuestión de fisicalidad. Tengo que apreciar esta noche… nuestra competitividad fue realmente buena esta noche", insistió.

JB Bickerstaff, entrenador de Detroit Pistons, señaló a Duren de haber sido víctima en todo el problema. “Nuestros chicos se enfrentan a muchas cosas, pero no fueron ellos los que iniciaron la pelea... se pasaron de la raya. Lamento que la situación se haya vuelto tan fea. No es algo que uno quiera ver. Pero si alguien te da un puñetazo, tienes la responsabilidad de protegerte, y eso fue lo que pasó esta noche”, dijo.

En el equipo visitante consideran que la falta de Diabaté fue el detonante de la pelea. “Vuelve a ver la grabación. Ellos fueron los que iniciaron el cruce de la línea y nuestro jugador tuvo que defenderse”, sentenció.

*Con información de la AFP.